Changements majeurs au Feyenoord : les adjoints d'Arne Slot retournent à Rotterdam

Des changements importants sont en cours au sein du staff technique du club néerlandais du Feyenoord. Des spécialistes qui étaient partis en Angleterre avec l'entraîneur principal de Liverpool, Arne Slot, sont sur le point de retourner à Rotterdam. Ce processus a débuté après le départ de l'ancienne star du club, Robin van Persie. C'est ce qu'indique Goal.com information rapporte.

Selon ESPN, la légende du club et ancien défenseur d'Arsenal et du FC Barcelone, Giovanni van Bronckhorst, est en passe d'être nommé entraîneur principal du Feyenoord. Une fois toutes les formalités réglées avec le spécialiste de 51 ans, il devrait signer un contrat de deux ans avec le géant de l'Eredivisie. Ce sera le deuxième passage de Van Bronckhorst sur le banc du stade De Kuip.

Visages familiers et nouvelle composition

Le retour de Van Bronckhorst n'est pas seulement un changement d'entraîneur, c'est un événement qui surprendra également les supporters de Liverpool. En effet, Sipke Hulshoff, l'un des adjoints les plus proches d'Arne Slot en Angleterre, retourne également à Rotterdam. Hulshoff était l'un des personnages clés du staff de Liverpool, directement responsable des entraînements sur le terrain.

L'expérience de Sipke Hulshoff est reconnue non seulement au niveau des clubs, mais aussi sur la scène internationale. De 2023 à l'été 2024, il a également travaillé avec l'équipe nationale des Pays-Bas dirigée par Ronald Koeman. Son intégration au staff de Van Bronckhorst devrait assurer une certaine continuité au Feyenoord.

Des spécialistes comme John de Wolf et Said Bakkati conserveront également leurs postes au sein du nouveau staff technique. Cela permettra de maintenir la stabilité de l'environnement interne de l'équipe. Pour combler le vide laissé par le départ de Robin van Persie, la direction du club a décidé de faire confiance à des cadres éprouvés.

Le passé réussi de Van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst a dirigé le Feyenoord de 2015 à 2019, laissant une marque indélébile dans l'histoire du club. Sous sa direction, l'équipe a remporté le championnat national en 2017, après une interruption de 18 ans. Il a également remporté deux fois la Coupe des Pays-Bas et une fois le trophée Johan Cruyff (Supercoupe).

Après son départ du Feyenoord, il a exercé au Guangzhou City en Chine, aux Rangers en Écosse et au Besiktas en Turquie. Notamment, avoir atteint la finale de l'Europa League avec les Rangers a prouvé une fois de plus son haut potentiel d'entraîneur. Désormais, il ambitionne de mener à nouveau une équipe phare vers le sommet dans son pays.