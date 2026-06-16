Match nul entre la Belgique et l'Égypte

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Match nul entre la Belgique et l'Égypte

La rencontre entre la Belgique et l'Égypte, toutes deux engagées dans le groupe G de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, s'est déroulée au stade de Seattle. Ce match intéressant et disputé s'est soldé par un score de 1-1. L'Égypte a ouvert le score à la 20e minute grâce à un but d'Imam Ashur. La Belgique a égalisé en seconde période, à la 68e minute, sur un but contre son camp de Mahmoud Hanna.

Les deux équipes ont fait preuve d'un jeu prudent mais actif. La Belgique a dominé la possession avec 54 %, tandis que l'Égypte a détenu le ballon à 46 %. Il y a eu presque égalité au niveau des tirs : 15 pour la Belgique et 14 pour l'Égypte. Cependant, l'Égypte a été plus précise avec 4 tirs cadrés contre 3 pour la Belgique.

La Belgique a été supérieure en termes de passes, en effectuant 445 passes avec une précision de 88 %. Les joueurs égyptiens ont réalisé 367 passes, dont 82 % ont atteint leur cible. Le nombre de fautes était identique pour les deux équipes, avec 15 each. De plus, chaque camp a reçu 2 cartons jaunes, aucun carton rouge n'ayant été distribué.

L'Égypte a eu un avantage considérable sur les corners. Les représentants africains ont obtenu 7 corners, contre seulement 2 pour la Belgique. Concernant les hors-jeux, l'Égypte en a commis un, tandis qu'aucun n'a été enregistré pour la Belgique.

À la suite de ce résultat, la Belgique et l'Égypte marquent chacune 1 point dans le groupe G. Les deux équipes poursuivent leur lutte pour les play-offs après ce premier match de groupe. Les buteurs de la rencontre sont Imam Ashur pour l'Égypte et Mahmoud Hanna (CSC) pour la Belgique.

BelgiqueÉgypteSeattleImam AshurMahmoud Hanin
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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