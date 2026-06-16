Match nul intense entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule intensément sur les pelouses d'Amérique du Nord sous le regard de millions de fans de football, continue de surprendre tout le monde par ses résultats inattendus et ses matchs riches en buts. Dans le groupe G, marqué par des événements passionnants et imprévus, les matchs de la première journée se sont officiellement achevés. Lors du deuxième choc dramatique du quatuor, l'équipe nationale d'Iran, l'un des représentants leaders d'Asie, a affronté la Nouvelle-Zélande, géant de la région Océanie, pour signer un match nul combatif 2-2.

Spectacle offensif à Inglewood : buts de Rezaian, Mohebi et doublé de Justin

Ce match, disputé au magnifique SoFi Stadium d'Inglewood, aux États-Unis, a été un véritable régal pour les amateurs de football. Dans une rencontre riche en occasions dangereuses, les deux équipes ont affiché un football offensif :

L'attaque rapide des Océaniens : Le match a débuté par des attaques féroces des Néo-Zélandais. Dès la 7e minute, Justin, le leader des Océaniens, a ouvert le score, propulsant son équipe en tête.

La réponse et l'équilibre des Perses : Les Iraniens ont rapidement réagi et, à la 32e minute, Rezaian a trouvé la cible pour rétablir l'équilibre.

Le drame de la seconde période : La seconde mi-temps a également été riche en buts. À la 54e minute, Justin a inscrit un doublé pour redonner l'avantage à la Nouvelle-Zélande. Cependant, les Perses n'ont pas abandonné et, à la 64e minute, grâce au talent de Mohebi, ils ont fixé le score final à 2-2.

Vous pouvez consulter les compositions initiales et la situation générale du groupe pour ce match de la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026 via le tableau d'analyse officiel suivant :

Compétition et phase officielle Date et stade du match Score final et buteurs Composition de départ de l'équipe d'Iran Composition de départ de l'équipe de Nouvelle-Zélande Résultat de l'autre match de la 1ère journée du groupe Coupe du Monde 2026, Groupe G

(Match de la 1ère journée) 16 juin, Inglewood

SoFi Stadium Iran — Nouvelle-Zélande

2:2

(Rezaian 32, Mohebi 64 — Justin 7, 54) Beiranvand, Rezaian, Nemati, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi, Ezzatolahi, Hodos, Mohebi, Moghanlou, Taremi. Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Kashache, Bell, Stamenich, McCowatt, Singh, Justin, Wood. Belgique — Égypte

1:1

(Chaque équipe a obtenu 1 point)

Égalité absolue et suspense maximal dans le groupe G

Ce résultat nul a créé un suspense maximal dans ce groupe. Rappelons que lors du premier match de ce quatuor, la Belgique, géant européen, et l'Égypte, fort représentant africain, s'étaient affrontés pour un match nul 1-1 également.

Ainsi, à l'issue de la première journée, les quatre équipes du groupe G ont obtenu le même nombre de points, et la lutte pour la qualification pour la phase suivante s'intensifie. Désormais, les équipes s'efforceront d'obtenir une victoire lors de la deuxième journée pour régler positivement la question des play-offs. Des combats encore plus féroces attendent les supporters !

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