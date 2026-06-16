L'équipe nationale de Norvège retourne enfin sur la plus grande scène du football mondial — la Coupe du Monde — après une absence de 28 ans. Bien que beaucoup associent cette équipe uniquement à Erling Haaland, les Scandinaves se rendent au tournoi en Amérique du Nord non pas avec une seule star, mais avec une unité collective soudée et puissante. Cet effectif devrait faire de la Norvège l'un des principaux « outsiders » de la compétition. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Sans aucun doute, Erling Haaland reste l'arme principale de l'équipe. L'attaquant de Manchester City a marqué lors des huit matchs de qualification, totalisant 16 buts. Ses cinq buts contre la Moldavie et ses trois réalisations face à Israël ont prouvé une fois de plus qu'il est l'un des meilleurs buteurs de la planète. Cependant, dans le football moderne, même le meilleur attaquant ne peut être efficace sans des passes de qualité.

Jeunes talents et nouvelles forces en attaque

Sous la direction de Stale Solbakken, l'équipe dispose de nombreux joueurs talentueux pour épauler Haaland. Notamment sur l'aile gauche, Antonio Nusa, le prodige de 21 ans du RB Leipzig, apporte sa contribution. Il est très efficace pour éliminer les défenseurs et prendre des décisions imprévisibles. Lors des qualifications, il a été impliqué dans six buts, jouant un rôle majeur dans les larges victoires contre l'Italie.

Le banc de touche compte également des joueurs performants. Parmi eux, Andreas Schjelderup, 22 ans, qui s'illustre au Benfica sous les ordres de José Mourinho. Durant la seconde moitié de la saison, il a été impliqué dans 10 buts en 14 matchs et a démontré son potentiel en marquant un doublé contre le Real Madrid en Ligue des Champions en janvier. Les experts prédisent qu'il deviendra une star mondiale.

Flexibilité tactique et expérience

Un autre élément clé de l'attaque norvégienne est l'attaquant de l'Atlético Madrid, Alexander Sorloth. Bien qu'il soit un avant-centre, il est souvent positionné sur l'aile droite en équipe nationale. Du haut de ses 195 cm, ce joueur glisse vers le centre lors des phases offensives, créant un double danger avec Haaland dans la surface adverse. Sorloth a également enregistré huit contributions décisives en huit matchs de qualification.

Selon l'analyse de Goal.com, même si la Norvège se trouve dans le « groupe de la mort », ses chances sont hautement évaluées. L'équipe ne dépend pas uniquement du talent individuel d'Erling Haaland, mais peut poser problème à n'importe quel adversaire grâce à la créativité sur les ailes et à la discipline tactique. Pour les Scandinaves, ce tournoi est non seulement un retour, mais une opportunité de présenter leur nouvelle génération dorée au monde.