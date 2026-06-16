Équipe d'Argentine : une dernière Coupe du Monde parfaite pour Lionel Messi

Le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Lionel Scaloni, a atteint des résultats sans précédent au cours de sa carrière. Sous sa direction, l'« Albiceleste » a établi son hégémonie sur le football mondial en remportant trois tournois majeurs consécutifs : la Copa América 2021, la Coupe du Monde 2022 et la Copa América 2024. Cependant, à l'approche de la Coupe du Monde 2026, l'équipe fait face à la tâche extrêmement complexe de défendre son titre. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Si l'on regarde l'histoire, remporter la Coupe du Monde deux fois de suite est un événement très rare. La dernière fois qu'un tel résultat a été enregistré, c'était le Brésil en 1962. Dans le football moderne, nous constatons souvent que les champions en titre échouent dès la phase de groupes du tournoi suivant. Selon les analyses de Goal.com, l'Argentine doit opérer des réformes sérieuses dans son effectif pour briser cette tradition.

Le besoin de sang neuf face à la génération vieillissante

La base du succès de Scaloni a été la stabilité de l'effectif. Dix-sept membres de l'équipe actuelle ont participé au tournoi victorieux au Qatar, et seize sont avec l'équipe depuis 2021. À titre de comparaison, des géants comme le Brésil ou l'Angleterre ont renouvelé près de 60 à 70 % de leur effectif au cours des cinq dernières années. En Argentine, une équipe soudée, capable de se comprendre d'un simple regard, s'est formée.

Mais cette stabilité a aussi un revers : l'équipe vieillit. Actuellement, neuf joueurs titulaires ont plus de 30 ans. Parmi eux figurent Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul et, bien sûr, le légendaire Lionel Messi. Lors de la Coupe du Monde 2026, Messi aura 39 ans. Ce sera la sixième et probablement la dernière Coupe du Monde de sa carrière.

Pour organiser un tournoi d'adieu digne de Lionel Messi, Scaloni doit accorder plus de confiance aux jeunes talents. L'équipe ne doit pas se reposer uniquement sur l'expérience, mais intégrer des jeunes rapides et puissants, capables d'abattre un volume de jeu important sur le terrain. Le départ d'un leader expérimenté comme Angel Di Maria a marqué le début de ce processus.

Le nouveau format de la Coupe du Monde 2026 avec 48 équipes pourrait permettre à l'Argentine de franchir plus facilement la phase de groupes. Cependant, dans les matchs décisifs des play-offs, la condition physique et la profondeur de l'effectif deviendront primordiales. Scaloni devra trouver l'équilibre parfait entre sa « génération dorée » et les nouvelles étoiles émergentes.

En conclusion, l'objectif de l'équipe d'Argentine est clair : clore l'ère de Lionel Messi avec une autre Coupe du Monde. Pour ce faire, l'équipe doit moderniser son style de jeu et ne pas craindre de confier des rôles principaux aux jeunes talents. C'est le seul moyen pour eux de battre le record de 60 ans du Brésil.