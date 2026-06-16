La Coupe du Monde 2026, qui bat son plein sur les pelouses d'Amérique du Nord, attire l'attention de la communauté sportive mondiale non seulement pour ses buts et ses débats passionnés, mais aussi pour les importants conflits politico-organisationnels qui se jouent en coulisses. Au centre de ces vives controverses se trouvent l'équipe nationale d'Iran et son sélectionneur Amir Ghalenoei, placés dans une situation extrêmement complexe en raison du contexte géopolitique. À l'issue du premier match du Mondial, le coach des Perses a dénoncé devant les médias le traitement inhabituel et extrêmement sévère infligé à son équipe.

« On ne nous a même pas laissé le temps de reprendre notre souffle »

Après un match difficile contre la Nouvelle-Zélande, terminé sur un match nul combatif 2-2 lors de la première journée de la phase de groupes, l'équipe d'Iran a reçu l'ordre strict de quitter immédiatement le territoire américain. Pourtant, cette rencontre s'est déroulée à Los Angeles, et le prochain match crucial contre la Belgique (le 21 juin) pour la 2e journée doit également s'y tenir.

Déclaration du sélectionneur de l'équipe nationale d'Iran, Amir Ghalenoei : « Mes joueurs n'ont même pas eu un court instant pour récupérer physiquement après un match éprouvant. Dès la fin de la rencontre, on nous a imposé l'exigence stricte suivante : "Vous devez partir d'ici immédiatement". Dans le football professionnel, le processus de récupération post-match est crucial pour la santé des joueurs et l'issue du match suivant. Mais on nous a mis dans l'avion pour nous renvoyer au-delà de la frontière, à Tijuana. Cette situation nous inquiète sérieusement. » « Pour être honnête, nous ne comprenons pas pourquoi des mesures aussi drastiques sont prises à notre égard. C'est très étonnant et étrange. À mon avis, les décisions globales ici ne sont pas prises par la FIFA, mais entièrement par d'autres organisations influentes ou dans des cercles politiques. Normalement, nous devions arriver deux jours avant le match, passer une nuit à l'hôtel après la rencontre pour récupérer, et retourner à notre base d'entraînement le lendemain avant midi. Nous sommes l'équipe qui subit le plus de pressions et de persécutions lors de ce Mondial. »

Le tableau d'analyse politico-sportive suivant vous permet de découvrir en détail les conditions de séjour de l'équipe d'Iran aux États-Unis, le calendrier des matchs de la Coupe du Monde 2026 et les difficultés logistiques :

Phase et groupe du tournoi Résultat et lieu du 1er match Adversaire et date du 2e match Condition spéciale de passage de la frontière américaine Base d'entraînement officielle de l'équipe Distance entre Los Angeles et la base Phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 2:2 (Match nul)

Nouvelle-Zélande, (Los Angeles) Équipe nationale de Belgique

(le 21 juin) Présence aux États-Unis uniquement les jours de match officiel Ville de Tijuana

(territoire mexicain) 225 kilomètres

(trajet en avion et en bus)

Restrictions politiques et « exil » au Mexique

L'expert chevronné Amir Ghalenoei n'a pas précisé lors de la conférence de presse qui, ou quel organisme d'État, avait donné l'ordre à l'équipe de quitter immédiatement le sol américain. Cependant, les raisons de cette situation remontent aux accords de visa spéciaux annoncés avant le début du Mondial.

Il s'avère qu'en raison des relations politiques tendues entre Washington et Téhéran, les footballeurs iraniens sont interdits de séjour prolongé sur le territoire américain. Selon les règles établies, les membres de l'équipe d'Iran ne peuvent entrer sur le sol américain que les jours de match officiel. C'est pourquoi le quartier général d'entraînement de l'équipe n'est pas situé aux États-Unis, mais dans la ville frontalière de Tijuana, au Mexique. Les Iraniens sont contraints de parcourir 225 km vers Los Angeles pour chaque match. Une telle logistique lourde et des vols incessants ne peuvent qu'avoir un impact négatif sur l'état physique des joueurs.

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