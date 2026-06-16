Un commentateur russe loue le potentiel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

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Un commentateur russe loue le potentiel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

La Coupe du Monde 2026, qui se déroulera sur les pelouses d'Amérique du Nord, est actuellement au centre de l'attention des experts et commentateurs sportifs les plus renommés au monde. En particulier, le célèbre et expérimenté commentateur sportif russe Aleksandr Shmurnov, actuellement au Mexique pour couvrir l'événement, commence son parcours créatif au stade mythique de l'Azteca. Il est à noter que l'expert a partagé ses analyses sur l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui fera ses débuts historiques dans cette arène imposante, et sur ses chances lors du Mondial.

« Abduqodir Husanov est le défenseur le plus fort au monde ! »

Au cours de son intervention, le célèbre commentateur a particulièrement salué Abduqodir Husanov, produit du football ouzbek qui s'est fait un nom dans le football anglais et mondial sous les couleurs du Manchester City. Shmurnov a fermement souligné qu'il est non seulement le leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, mais aussi l'un des représentants les plus brillants et inégalés à son poste dans le football mondial.

L'avis exclusif d'Aleksandr Shmurnov sur Abduqodir Husanov :

« Abduqodir Husanov n'est pas seulement un talent, c'est une véritable superstar ! À mon avis, il est actuellement le défenseur le plus fort et le plus habile de notre planète. Les espoirs et les succès principaux de l'équipe nationale d'Ouzbékistan au Mondial dépendent en grande partie du jeu de ce jeune homme. Son expérience de haut niveau acquise en UEFA Champions League et en Premier League, sa puissance physique redoutable et sa capacité à neutraliser les attaquants les plus dangereux du monde font de lui la figure décisive de l'équipe ».

Via le tableau d'analyse tactique et politico-sportive suivant, vous pouvez découvrir de près la situation de l'équipe d'Ouzbékistan dans la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, ainsi que les avantages et problèmes mentionnés par Aleksandr Shmurnov :

Stade des débuts de l'équipe

Adversaires les plus dangereux et principaux du groupe

Star de l'équipe et son club

Évaluation maximale donnée par l'expert

Principaux problèmes et lacunes de l'effectif

Principal facteur tactique de succès

Stade Azteca


(Capitale du Mexique)

Portugal


Colombie

Abduqodir Husanov


(Manchester City)

« Le meilleur défenseur du monde »

Aspect plus modeste du reste de l'effectif face à Husanov

Discipline collective de fer et une défense correcte

Clé du succès pour les joueurs de Cannavaro

Parallèlement, l'expert russe a rappelé qu'il fallait regarder la réalité en face. Selon lui, nos représentants se trouvent dans un groupe extrêmement difficile, un « groupe de la mort ». Il ne sera pas facile de lutter d'égal à égal en termes de profondeur d'effectif et de talent individuel contre des géants comme le Portugal et la Colombie.

Shmurnov n'a pas non plus caché que les autres membres de l'équipe paraissent un peu plus ordinaires face aux stars adverses. Par conséquent, il ne serait pas juste de faire reposer tous les problèmes du terrain sur les seules épaules de Husanov. Désormais, pour le sélectionneur Fabio Cannavaro et ses joueurs, le facteur le plus important est une discipline collective de fer. Si les « Loups Blancs » défendent de manière correcte et ordonnée, maintiennent strictement les distances entre les zones et tirent profit au maximum des rares occasions offensives, ils peuvent créer la sensation contre n'importe quel adversaire puissant. Les supporters, quant à eux, n'attendent que la victoire.

Suivez toujours sur les pages de Zamin l'ambiance brûlante de la Coupe du Monde, les événements passionnants autour de l'Azteca, les coulisses avec Cannavaro et Husanov, ainsi que les informations exclusives les plus fiables du monde du sport !

Aleksandr ShmurnovAbduqodir HusanovManchester CityAzteca
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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