William Saliba se considère comme l'un des meilleurs défenseurs au monde

William Saliba, défenseur d'Arsenal et de l'équipe nationale de France, s'est exprimé avec assurance sur son rôle et ses compétences footballistiques. Devenu l'un des défenseurs centraux les plus performants de la Premier League au cours des deux dernières saisons, le joueur n'a pas caché qu'il se considérait parmi les meilleurs au monde. Selon lui, bien qu'il ne soit pas autant sous les projecteurs que les attaquants, il affiche un niveau de jeu très élevé à son poste. C'est ce que rapporte le site Goal.com.

Dans une interview accordée au magazine GQ, Saliba a évoqué sa forme actuelle et ses objectifs futurs. Le joueur a souligné qu'il est devenu un véritable leader sous la direction de Mikel Arteta et que son style de jeu devrait inspirer la crainte chez ses adversaires. Devenu une figure centrale d'Arsenal, le défenseur comprend parfaitement l'importance des succès collectifs pour sa propre réputation.

Statut de star et humilité

Saliba admet que son niveau de notoriété est légèrement inférieur à celui d'attaquants comme Kylian Mbappe ou Ousmane Dembele. Selon lui, les supporters apprécient davantage les joueurs qui marquent des buts et délivrent des passes décisives. Cependant, cela n'affecte en rien sa confiance en lui.

« Je ne suis pas une star comme Mbappe ou Dembele, mais je suis l'un des meilleurs au monde à mon poste. Si j'en avais eu la possibilité, j'aurais aimé être attaquant et marquer 30 buts par saison. Mais mon destin était d'être défenseur et j'en suis très heureux », a déclaré le joueur lors de l'entretien.

Actuellement, le palmarès de Saliba ne compte que des trophées mineurs comme la Community Shield. Il a souligné que le monde du football se souvient des individus à travers leurs victoires et trophées majeurs. C'est pourquoi son objectif principal est de remporter des tournois prestigieux avec Arsenal et l'équipe de France. Selon lui, l'acquisition de grands titres consolidera davantage son statut de meilleur défenseur mondial.

Leadership en équipe de France

Au sein de l'équipe de France, Saliba se voit comme un leader exemplaire par ses actions sur le terrain. Contrairement à des joueurs comme Mike Maignan ou Kylian Mbappe, plus expressifs et vocaux, il préfère aider son équipe en organisant la défense et en dominant les duels.

Dans cette approche, Saliba n'a pas caché s'inspirer du style du légendaire Raphael Varane, récemment retraité. Pour Saliba, l'essentiel réside dans le calme et l'ordre de la ligne défensive. L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, exige précisément de lui ce sang-froid et un jeu fiable capable d'intimider les attaquants adverses.