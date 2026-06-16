Compositions annoncées pour le choc France-Sénégal

Alors que tous les regards sont tournés vers la Coupe du Monde 2026, les matchs les plus intenses de la 1ère journée se poursuivent. Ce soir, l'une des équipes les plus puissantes de la planète, l'actuelle vice-championne du monde, l'équipe de France, affrontera l'un des représentants les plus redoutables et fiers d'Afrique, le Sénégal. Avant ce duel qui s'annonce électrique et sans concession, les staffs techniques des deux camps ont officiellement dévoilé les compositions de départ.

Choc des étoiles : à 23h59, heure de Tachkent !

Ce duel grandiose, véritable cadeau pour les fans de football, débutera à 23h59 heure locale. Côté français, la star la plus chère du football mondial Kylian Mbappe et le jeune talent Michael Olise tenteront de percer la défense adverse dès les premières minutes, tandis que le Sénégal pourra compter sur le légendaire Sadio Mane et l'attaquant du Chelsea londonien Nicolas Jackson pour répondre présent.

Vous pouvez consulter les compositions complètes des équipes pour ce match de la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026 via le tableau d'analyse sportive officiel suivant :

Équipe de France (Composition de départ) Équipe du Sénégal (Composition de départ) Compétition et tour Heure du match (Heure de Tachkent) Gardien : Maignan



Défenseurs : Kunde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez



Milieux : Tchouameni, Rabiot, Olise



Attaquants : Dembele, Mbappe, Due Gardien : Mendy



Défenseurs : Diatta, Niakate, Koulibaly, Diouf



Milieux : Kamara, Idrissa Gueye, Pap Gueye



Attaquants : Sarr, Mane, Jackson Coupe du Monde 2026 1ère journée

(Match central)

Désir de revanche historique : un combat épique attend les supporters

Les confrontations entre ces deux nations ont toujours une histoire particulière. Beaucoup de fans se souviennent du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002, où le Sénégal avait stupéfié le monde en battant la France, alors championne en titre. Des années plus tard, ces deux puissances se retrouvent sur les terrains de la Coupe du Monde 2026. Si la France ambitionne de restaurer son statut et de débuter le tournoi par une victoire, les « Lions de la Teranga » (Sénégal) sont déterminés à créer une nouvelle sensation.

Pronostics des analystes sportifs : Si les hommes de Didier Deschamps semblent favoris sur le papier, l'effectif du Sénégal, composé de joueurs physiquement puissants et expérimentés, causera certainement d'énormes difficultés aux Français. L'opposition entre Mbappe et Mane sera l'un des moments les plus spectaculaires des premiers jours de ce mondial.

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