Actuellement, les matchs de la Coupe du Monde 2026 se déroulant sur les pelouses d'Amérique du Nord sont suivis avec un immense intérêt et une grande excitation, tant dans notre pays que partout dans le monde. La plateforme internationale d'analyses sportives renommée TransferRoom a officiellement publié le classement actualisé des joueurs les plus agiles et les plus rapides participant à ce championnat du monde. Pour les supporters ouzbeks, la grande joie est que notre jeune étoile, fierté de notre patrie, figure aux premières places de ce classement international, aux côtés des attaquants les plus célèbres et redoutables de la planète.

Records de vitesse : Anthony Gordon en tête, Abduqodir Husanov quatrième !

Selon les analyses, Anthony Gordon, ailier offensif de l'équipe nationale d'Angleterre et du club catalan du FC Barcelona, domine largement ce classement. La star anglaise de 25 ans a atteint une vitesse de 36,7 kilomètres par heure, décrochant ainsi le titre de « joueur le plus rapide » du tournoi. La deuxième place a été occupée par le représentant du continent asiatique, le milieu de terrain de l'équipe d'Irak Ahmad Qasim, avec une marque de 36,0 km/h. Le top 3 est complété par la machine à buts de l'équipe de Norvège et du club de Manchester City, Erling Haaland (35,6 km/h).

La nouvelle qui nous a le plus enthousiasmés apparaît à la quatrième place. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et du grand club anglais Manchester City, notre compatriote Abduqodir Husanov a atteint une vitesse impressionnante de 35,5 kilomètres par heure, s'emparant ainsi de la quatrième place. Il est encourageant de noter qu'Abduqodir a enregistré un résultat identique à celui d'attaquants tels que la célèbre star française Kylian Mbappé et le Portugais Pedro Neto, tout en se classant légèrement au-dessus d'eux.

Vous pouvez consulter en détail la liste des 10 joueurs les plus rapides de la Coupe du Monde 2026 via le tableau d'analyse statistique officiel suivant :

Rang Nom du joueur et équipe nationale Club officiel Vitesse maximale enregistrée (km/h) 1 Anthony Gordon (Angleterre) FC Barcelona 36,7 km/h 2 Ahmad Qasim (Irak) Al-Wajba 36,0 km/h 3 Erling Haaland (Norvège) Manchester City 35,6 km/h 4 Abduqodir Husanov (Ouzbékistan) Manchester City 35,5 km/h 5 Matias Fernandes-Pardo (Belgique) Lille 35,5 km/h 6 Kylian Mbappé (France) Real Madrid 35,5 km/h 7 Pedro Neto (Portugal) Chelsea 35,5 km/h 8 Olvetu Maxanya (Afrique du Sud) Philadelphia 35,4 km/h 9 Anthony Elanga (Suède) Newcastle 35,4 km/h 10 Jacob Shaffelburg (Canada) Los Angeles 35,4 km/h

C'est un résultat incroyable pour un défenseur !

Les experts sportifs soulignent particulièrement que de telles vitesses sont généralement enregistrées par des milieux excentrés ou des attaquants. Cependant, le fait que notre compatriote Abduqodir Husanov, bien qu'étant nominalement défenseur, se trouve au même niveau que les ailiers et avant-centres les plus rapides du monde, témoigne de ses capacités physiques et de son talent exceptionnels. Sa rapidité constitue un avantage majeur pour assurer la solidité de la ligne défensive de notre équipe nationale.

Réactions des supporters : Les performances significatives d'Abduqodir Husanov avec Manchester City et sur la scène internationale trouvent ainsi leur preuve dans ces chiffres officiels. Nous souhaitons à ce rempart de notre défense de nouveaux succès lors des compétitions de la Coupe du Monde 2026 !

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