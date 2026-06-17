Vidéo des trois buts de Messi lors du match Argentine - Algérie

Lors de la 1ère journée du groupe J de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Argentine a battu l'Algérie 3-0. Le héros de la rencontre a été Lionel Messi, auteur d'un triplé.

Messi a ouvert le score à la 17e minute après une passe de Rodrigo de Paul. Il a inscrit un doublé à la 60e minute, avant de marquer son troisième but à la 76e minute sur une assistance de Nicolas González.

Coupe du Monde 2026. 1ère journée

Argentine — Algérie 3:0

Buteurs : Messi 17, 60, 76.