Vidéo des trois buts de Messi lors du match Argentine - Algérie

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Vidéo des trois buts de Messi lors du match Argentine - Algérie

Lors de la 1ère journée du groupe J de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Argentine a battu l'Algérie 3-0. Le héros de la rencontre a été Lionel Messi, auteur d'un triplé.

Messi a ouvert le score à la 17e minute après une passe de Rodrigo de Paul. Il a inscrit un doublé à la 60e minute, avant de marquer son troisième but à la 76e minute sur une assistance de Nicolas González.

Coupe du Monde 2026. 1ère journée
Argentine — Algérie 3:0
Buteurs : Messi 17, 60, 76.

ArgentineAlgérieLionel MessiRodrigo de PaulNicolás González
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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