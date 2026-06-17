Avant le match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre la Colombie lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, divers experts partagent leurs pronostics et analyses. Les chances de notre équipe nationale lors de son premier Mondial historique suscitent un grand intérêt, non seulement en Ouzbékistan, mais aussi auprès de la communauté footballistique internationale.

L'un de ces avis a été exprimé par Aleksandr Gatskan, l'une des légendes du club russe Rostov. Il a déclaré accorder une attention particulière à la participation de l'équipe d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde et suivre tous les matchs de l'équipe.

Il y a une autre raison importante à l'intérêt de Gatskan pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il a joué à Rostov aux côtés de l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov. C'est pourquoi l'ancien footballeur n'a pas caché qu'il soutiendrait avant tout son ancien coéquipier lors de la Coupe du Monde 2026.

Pendant sa carrière à Rostov, Eldor Shomurodov s'est révélé être un joueur travailleur, utile au jeu collectif et dangereux en ligne d'attaque. Gatskan est l'un des joueurs qui connaissent intimement son potentiel.

L'expert a évalué avec prudence les chances de l'Ouzbékistan dans le groupe. Selon lui, pour accéder au tour suivant, notre équipe nationale se battra avant tout pour occuper la troisième place.

« Je pense qu'ils se battront pour la troisième place du groupe », a déclaré Aleksandr Gatskan lors d'un entretien avec des journalistes.

Cette évaluation tient compte du fait que l'Ouzbékistan affrontera des adversaires difficiles dans le groupe. Les « Loups Blancs » défieront la Colombie, le Portugal et la République Démocratique du Congo. Ces trois adversaires possèdent chacun un style propre, une condition physique élevée et une expérience internationale.

Parallèlement, le nouveau format du tournoi permet à certaines équipes ayant terminé troisième d'accéder aux barrages. C'est pourquoi la troisième place mentionnée par Gatskan peut être un objectif d'une importance pratique pour l'Ouzbékistan.

Le premier match contre la Colombie revêt une importance capitale dans cette optique. Tout résultat positif lors de ce début historique donnerait confiance aux joueurs et améliorerait l'état psychologique de l'équipe avant les prochaines rencontres.

L'intention d'Aleksandr Gatskan de regarder l'intégralité des matchs de l'Ouzbékistan témoigne également de l'intérêt international autour de notre équipe nationale. Il est naturel que les anciens coéquipiers et entraîneurs d'Eldor Shomurodov suivent avec une attention particulière ses performances lors de la Coupe du Monde.

Pour l'Ouzbékistan, la Coupe du Monde 2026 n'est pas une simple participation. C'est une opportunité historique attendue depuis des années, une nouvelle étape pour le football national et une grande scène pour démontrer son potentiel au monde entier.

Comme l'a souligné Gatskan, la lutte pour la troisième place du groupe ne sera pas facile. Cependant, notre équipe nationale possède l'esprit d'équipe, une grande motivation et un caractère de combattant jusqu'au bout. Les supporters attendent des joueurs un jeu discipliné, courageux et sans crainte.

Toute l'attention se porte désormais sur le match historique contre la Colombie. L'Ouzbékistan tentera de montrer ses capacités sur le terrain et d'obtenir un résultat meilleur que les prévisions des experts.