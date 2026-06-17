Le début de la phase finale de la Coupe du Monde apporte au monde du football non seulement des matchs éclatants, mais aussi des débats passionnés. En particulier, la rencontre entre les équipes nationales de la Jordanie et de l'Autriche (1:3) dans le cadre de la 1ère journée du « Mundial », bien que conclue par la victoire du grand d'Europe, a laissé une forte impression sur les supporters par la lutte déployée sur le terrain.

Bien que les représentants du continent asiatique aient commencé le tournoi par une défaite, l'entraîneur de l'équipe nationale de Jordanie, Jamol Sellami, a hautement 평가é les efforts de ses joueurs lors de la conférence de presse et est revenu sur les causes réelles de ce match perdu.

« Je suis fier du courage dont les garçons ont fait preuve »

L'entraîneur expérimenté n'a pas caché, lors de la conférence de presse officielle après le match, que le score au tableau ne reflétait pas la réalité du terrain et qu'il était extrêmement satisfait du jeu constructif produit par son équipe :

« À mon avis, le résultat final ne reflète pas pleinement le travail immense et acharné accompli sur le terrain par les footballeurs jordaniens. Personnellement, je suis très satisfait du jeu intense montré par mes joueurs et je suis sincèrement fier d'eux. Pour être honnête, avant le début de la compétition, personne ne s'attendait à autant de courage, à une telle prise d'initiative et à une telle capacité à tirer profit des situations dangereuses créées ».

Via le tableau sportif analytique suivant, vous pouvez découvrir en détail les principaux résultats de la rencontre, les stars adverses reconnues par l'entraîneur et leurs statistiques sur le terrain :

État de l'équipe de Jordanie Supériorité de l'équipe d'Autriche Joueurs de l'adversaire titré Action des stars pendant le match • Le résultat n'était pas conforme au jeu

• Grand courage et initiative

• L'entraîneur est fier de l'équipe • Score final : 3:1

• Expérience du grand d'Europe

• 3 points importants dès la 1ère journée • David Alaba (« Real Madrid »)

• Konrad Laimer (« Bayern ») • Aucun but ou passe décisive enregistré

• Alaba remplacé à la 59e minute

« Les stars de grands clubs dans l'équipe adverse ont fait la différence »

De plus, l'entraîneur jordanien a expliqué l'incapacité à obtenir des points face aux Européens par le haut niveau (la classe) des joueurs adverses :

« Nous n'avons pas pu battre l'équipe d'Autriche car elle compte des représentants de grands clubs qui s'imposent dans le football mondial. En particulier, la présence sur le terrain de stars comme le défenseur du Real Madrid David Alaba et le milieu de terrain du Bayern Munich Konrad Laimer a donné un avantage supplémentaire à l'adversaire. C'est précisément la présence de joueurs de ce niveau qui a décidé du sort du match ».

Il est intéressant de noter que, bien que Sellami ait désigné ces deux stars comme facteurs principaux de la défaite, Konrad Laimer et David Alaba ne se sont distingués par aucune action efficace (but ou passe décisive) lors de ce match. De plus, Alaba, membre du « Club Royal », n'ayant pas pu produire son meilleur jeu, a été remplacé dès la 59e minute.

Conclusion des commentateurs sportifs de Zamin : Bien que l'équipe de Jordanie ait été battue, elle a prouvé la force du football asiatique et la possibilité de jouer sans crainte face aux grands d'Europe. Le fait que l'entraîneur défende son équipe et mette l'accent sur les stars adverses sera sans doute un soutien psychologique pour les joueurs avant les prochaines journées. Nous souhaitons bonne chance aux représentants asiatiques pour les prochains matchs !

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