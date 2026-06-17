Pourquoi Trent Alexander-Arnold est-il écarté de l'équipe d'Angleterre ? Carragher explique

Bien que le nouvel entraîneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, ait procédé à des changements dans l'effectif à l'approche de la Coupe du Monde, il a une nouvelle fois écarté le défenseur du Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. La convocation de Trevoh Chalobah pour remplacer Tino Livramento, blessé, a suscité des interrogations. L'absence d'un joueur considéré comme l'un des meilleurs latéraux droits au monde pour un tournoi prestigieux a particulièrement attiré l'attention des experts. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Légende de Liverpool et expert reconnu, Jamie Carragher a exprimé son avis sur Sky Sports, expliquant le choix de Thomas Tuchel par des considérations tactiques. Selon Carragher, le technicien allemand privilégie la stabilité et la discipline plutôt que la créativité en ligne défensive. Cela pourrait expliquer pourquoi les portes de la sélection restent fermées à des joueurs au profil offensif comme Alexander-Arnold.

Choix tactique : la défense prime sur la créativité

Carragher souligne que Thomas Tuchel souhaite voir dans son équipe des joueurs polyvalents, capables de jouer dans l'axe et dotés de fortes capacités défensives, plutôt que de purs latéraux droits. Selon Goal.com, cette décision découle de la philosophie de jeu de l'entraîneur. Tuchel exige que ses latéraux remplissent parfaitement leurs tâches défensives traditionnelles plutôt que d'être des centres créatifs en attaque.

"Nous connaissons bien les qualités uniques de Trent. C'est précisément pour ces raisons que le Real Madrid l'a acheté, et c'est pourquoi les supporters de Liverpool étaient attristés par son départ. Cependant, Tuchel semble se concentrer davantage sur ses lacunes défensives que sur ses points forts. Son style de jeu ne met pas en valeur les atouts de Trent comme le faisaient Klopp ou le système du Real Madrid", déclare Carragher.

Selon l'expert, l'actuel entraîneur de l'Angleterre met l'accent sur la cohésion d'équipe et la solidité défensive plutôt que sur le talent individuel de stars isolées. La sélection de Trevoh Chalobah confirme la confiance de Tuchel envers des joueurs de profil plus "ouvrier", adaptés à son système. Cela crée un inconvénient pour des joueurs comme Alexander-Arnold, dotés d'une technique supérieure mais susceptibles de commettre des erreurs en défense.

Bien que le transfert de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid ait renforcé son prestige mondial, sa carrière en équipe nationale traverse une période d'instabilité. Selon Carragher, l'entraîneur a privilégié l'esprit d'équipe et l'équilibre tactique sur la qualité et le talent pur. L'impact de cette décision sur les résultats de l'Angleterre lors du prochain tournoi fait l'objet de vifs débats parmi les spécialistes.