L'Angleterre manque d'un attaquant digne de succéder à Harry Kane

L'équipe nationale d'Angleterre et le football mondial font face à une pénurie de « numéro 9 » classiques, c'est-à-dire d'attaquants de pointe. Bien que Harry Kane soit actuellement le leader incontesté de la sélection, l'absence d'un successeur valable parmi les jeunes inquiète les experts. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Stan Collymore, ancienne star de la Premier League et ancien attaquant de l'Angleterre, a expliqué les racines de ce problème dans une interview accordée à Goal.com. Selon lui, l'absence d'un héritier du niveau de Harry Kane dans le système du football anglais n'est pas un hasard, mais le résultat des tactiques du football moderne et de la tendance des jeunes joueurs à fuir les responsabilités.

Pourquoi les jeunes ne veulent-ils plus être attaquants de pointe ?

Collymore souligne que, ces 15-20 dernières années, la plupart des équipes sont passées à un système avec trois attaquants, ce qui a modifié l'importance du poste d'avant-centre pur. En discutant avec des entraîneurs, l'ancien footballeur a remarqué un phénomène intéressant : les jeunes joueurs ne souhaitent plus être des attaquants centraux.

« Tout le monde aspire à être ailier. Car là, vous pouvez montrer vos qualités techniques, repiquer dans l'axe et frapper, sans qu'on ne vous demande uniquement des buts. L'attaquant de pointe, lui, est jugé sur une seule chose : le nombre de buts. Cela représente une responsabilité et une pression énormes », affirme Stan Collymore.

Le football anglais regorgeait dans les années 1990 de buteurs prolifiques comme Alan Shearer, Ian Wright, Andy Cole et Robbie Fowler. Aujourd'hui, non seulement en Angleterre mais dans le monde entier, des attaquants légendaires comme Robert Lewandowski, Karim Benzema et Luis Suarez arrivent en fin de carrière, et la nouvelle génération pour les remplacer est très rare.

Erling Haaland : l'exception à la règle

L'expert qualifie Erling Haaland, la star de Manchester City, de talent unique de notre époque. Selon lui, lorsqu'Erling Haaland jouait au Borussia Dortmund, il était un attaquant qui exploitait les espaces et marquait grâce à sa vitesse. À Manchester City, il s'est adapté au système de l'équipe pour devenir une « machine » capable de marquer d'une seule touche dans la surface de réparation.

Harry Kane a actuellement 31 ans et ambitionne de jouer à haut niveau pendant longtemps, à l'instar de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. S'il joue encore cinq ans en sélection, l'Angleterre aura le temps de voir émerger de nouveaux talents. Cependant, pour l'instant, aucun attaquant aussi constant et dangereux que Kane ne se distingue dans les équipes de jeunes.

Cette situation pourrait causer de graves problèmes à l'équipe d'Angleterre à l'avenir. Si une préparation systématique des attaquants de pointe n'est pas mise en place, les « Three Lions » feront face à un vide immense en attaque après le départ de Harry Kane.