Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Argentine a remporté une victoire convaincante 3-0 contre l'Algérie. Cependant, la polémique arbitrale entourant Lionel Messi, le héros de la rencontre, suscite plus de débats que le résultat même du match. Bien que la star de l'Inter Miami ait inscrit un hat-trick historique, de nombreux experts estiment qu'il aurait dû être expulsé prématurément. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'incident le plus controversé du match s'est produit lorsque le huit fois Ballon d'Or est entré en collision avec le défenseur algérien Aissa Mandi. Messi a porté un coup direct avec ses crampons sur le mollet de son adversaire. Ce geste brutal a provoqué de vives réactions sur le banc algérien et sur les réseaux sociaux. Étonnamment, l'arbitre central Simon Marciniak n'a même pas brandi de carton jaune, et le système VAR n'a pas jugé nécessaire d'intervenir.

Experts et doubles standards d'arbitrage

Cette situation a remis sur le tapis les théories selon lesquelles les arbitres accorderaient des privilèges particuliers aux grandes stars du football. Les experts d'ESPN FC, Ale Moreno et Nedum Onuoha, n'ont pas caché leur stupéfaction face à la décision arbitrale. Moreno a qualifié l'action de « carton rouge à 100 % », suggérant même que le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait intérêt à ce que Messi reste sur le terrain.

« C'était absolument un carton rouge. De tels incidents confirment les discussions sur le traitement différentiel réservé aux grands joueurs. On a même vu la déception sur le visage de Gianni Infantino lorsque le gardien Luca Zidane a arrêté le tir de Messi. Ce n'est plus seulement du sport, cela ressemble à la protection des intérêts d'une certaine star », a souligné Moreno.

L'ancien défenseur de Manchester City, Nedum Onuoha, a partagé cet avis. Selon lui, les commentateurs se sont contentés de louer l'activité de Messi au lieu de souligner la gravité de l'incident. D'après Onuoha, Messi lui-même a réalisé son erreur et a paru inquiet sur le terrain, mais l'inattention des arbitres l'a sauvé d'une sanction.

Le fait que l'arbitre Simon Marciniak ne soit pas allé consulter le moniteur soulève les questions les plus pressantes. Alors que les technologies modernes ont été introduites précisément pour corriger de telles erreurs flagrantes, elles ont étrangement « cessé de fonctionner » lors d'un match impliquant les champions du monde en titre. Cela renforce les doutes sur la transparence du tournoi.

Ainsi, bien que l'Argentine ait débuté le tournoi par une victoire, un sérieux problème d'éthique arbitrale subsiste dans l'ombre de ce succès. Pour Lionel Messi, ce match restera comme une soirée de records, mais pour la communauté du football, ce fut une nouvelle leçon amère sur les « privilèges des stars ».