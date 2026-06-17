Première décision radicale de Jurgen Klopp : l'entraîneur du RB Leipzig licencié

Le RB Leipzig, l'un des clubs leaders de la Bundesliga allemande, a annoncé une décision inattendue : l'entraîneur principal Ole Werner a été démis de ses fonctions après un an d'activité. Bien que l'équipe ait décroché une place en Ligue des Champions lors de la saison écoulée, la direction du club a déclaré ne pas être satisfaite du rythme de progression. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Ce changement s'inscrit dans la nouvelle stratégie de Jurgen Klopp, qui a pris la direction des opérations football au sein du système Red Bull. Selon Goal.com, les adjoints de Ole Werner, Patrick Kolmann et Tom Sixon, quittent également l'équipe. Le directeur sportif du club, Marcel Schäfer, a souligné que l'équipe a besoin d'une nouvelle approche tactique et d'une nouvelle phase de développement.

Nouvel entraîneur : le retour de Martin Demichelis

La direction du RB Leipzig n'a pas cherché longtemps pour remplacer Werner. L'Argentin Martin Demichelis, ancien défenseur du Bayern Munich, devrait être nommé nouvel entraîneur principal du club. Selon Sky Sport, Leipzig est prêt à payer une indemnité de 2,5 millions d'euros pour attirer le spécialiste du club espagnol de Majorque.

Martin Demichelis, 45 ans, n'est pas étranger au football allemand. Il a joué pendant de nombreuses années au Bayern et a ensuite travaillé comme entraîneur dans le système de formation du club. Son parcours réussi avec River Plate et sa vision du football moderne ont attiré l'attention de Jurgen Klopp et de la direction de Red Bull.

Actuellement, les négociations entre les parties sont entrées dans leur phase finale. Un contrat courant jusqu'en 2028 devrait être signé avec Demichelis. Ce sera le premier véritable test en Bundesliga pour le spécialiste, car le RB Leipzig vise des objectifs élevés non seulement dans le championnat d'Allemagne, mais aussi sur la scène internationale.

Cette nomination est vue comme le début de changements majeurs au sein du système Red Bull. La nouvelle direction dirigée par Jurgen Klopp vise à façonner l'identité tactique propre de l'équipe d'ici la saison 2026-2027. Bien que cette nouvelle soit inattendue pour les supporters du RB Leipzig, les experts sont convaincus que l'arrivée de l'entraîneur argentin apportera un sang neuf à l'équipe.