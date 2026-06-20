Les États-Unis battent l'Australie et prennent la tête du groupe

·23·Sport
Les États-Unis battent l'Australie et prennent la tête du groupe

Lors d'un match de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA, l'équipe nationale des États-Unis a battu l'Australie 2-0.

Les buts américains ont été marqués par un CSC de Cameron Burgess et par Alex Freeman.

Selon les statistiques, les États-Unis ont dominé la rencontre avec un taux de possession de balle de 63 %.

De plus, les joueurs américains ont tenté 8 tirs, tandis que l'Australie en a enregistré 5.

Grâce à ce résultat, les États-Unis, avec deux victoires en deux matchs et 6 points, deviennent les seuls leaders du groupe D.

L'Australie occupe la deuxième place avec 3 points après deux journées.

Les autres équipes du groupe — la Turquie et le Paraguay — n'ont pas encore marqué de point.

Cette victoire rapproche davantage les États-Unis d'une qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.

AustralieUSATurquieParaguayAlex Freeman
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les États-Unis battent l'Australie et se qualifient d'avance pour les play-offsLes États-Unis battent l'Australie et se qualifient d'avance pour les play-offsAujourd'hui, 02:11Lamine Yamal : « Je veux aider mon équipe contre l'Arabie Saoudite »Lamine Yamal : « Je veux aider mon équipe contre l'Arabie Saoudite »Hier, 23:14USA et Australie annoncent leurs compositions pour la tête du groupeUSA et Australie annoncent leurs compositions pour la tête du groupeHier, 22:58Lamine Yamal admet ne pas être encore prêt pour 90 minutesLamine Yamal admet ne pas être encore prêt pour 90 minutesHier, 22:40Jorge Jesus pourrait diriger l'équipe nationale du Portugal après la Coupe du Monde 2026Jorge Jesus pourrait diriger l'équipe nationale du Portugal après la Coupe du Monde 2026Hier, 22:32Zlatan Ibrahimovic souligne l'erreur tactique de RonaldoZlatan Ibrahimovic souligne l'erreur tactique de RonaldoHier, 22:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?