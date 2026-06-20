Lors d'un match de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA, l'équipe nationale des États-Unis a battu l'Australie 2-0.

Les buts américains ont été marqués par un CSC de Cameron Burgess et par Alex Freeman.

Selon les statistiques, les États-Unis ont dominé la rencontre avec un taux de possession de balle de 63 %.

De plus, les joueurs américains ont tenté 8 tirs, tandis que l'Australie en a enregistré 5.

Grâce à ce résultat, les États-Unis, avec deux victoires en deux matchs et 6 points, deviennent les seuls leaders du groupe D.

L'Australie occupe la deuxième place avec 3 points après deux journées.

Les autres équipes du groupe — la Turquie et le Paraguay — n'ont pas encore marqué de point.

Cette victoire rapproche davantage les États-Unis d'une qualification pour la phase à élimination directe de la Coupe du Monde.