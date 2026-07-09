Aurélien Tchouaméni prolonge au Real Madrid : le plan de Manchester United tombe à l'eau

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, a mis fin à toutes les spéculations concernant son avenir. Le talentueux joueur français a décidé de rester dans la capitale espagnole et a signé un nouveau contrat à long terme avec le club. Cette décision constitue un coup dur pour les géants de la Premier League, notamment Manchester United, qui souhaitaient s'attacher ses services. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon les informations diffusées par RMC Sport, l'accord entre Aurélien Tchouaméni et la direction du Real Madrid court jusqu'en juin 2031. Ce nouveau contrat souligne l'importance du joueur dans le projet du club. Auparavant, des rumeurs circulaient selon lesquelles Manchester United était prêt à dépenser plus de 100 millions d'euros pour son transfert, mais ce nouvel accord met fin à toute possibilité de départ.

L'influence de José Mourinho et le nouveau projet

Marca souligne que le nouvel entraîneur du club, José Mourinho, a joué un rôle décisif dans la décision du joueur de rester à Madrid. Le technicien portugais a personnellement discuté avec Aurélien Tchouaméni, le convaincant qu'il est une figure centrale des plans futurs de l'équipe. Mourinho dispose d'une autorité totale sur la composition de l'effectif et considère le milieu de terrain français comme une pièce maîtresse.

Récemment, les rumeurs sur l'ambiance au sein du Real Madrid et les malentendus avec Federico Valverde avaient alimenté les spéculations sur un possible départ d'Aurélien Tchouaméni. Cependant, la direction du club et le staff technique ont exprimé leur confiance totale envers le joueur. Cela a eu un impact positif sur son moral, renforçant son désir de rester au sein du « club royal ».

L'échec de Manchester United sur le marché des transferts

Pour Manchester United, il s'agit d'un nouvel échec lors de ce mercato. Le club avait déjà perdu la course pour le transfert de Matheus Fernandes face à Tottenham. Dans le cas d'Aurélien Tchouaméni, la lenteur de la direction mancunienne à préparer les offres financières a été fatale. Désormais, les « Red Devils » sont contraints de porter leur attention sur Andrey Santos, joueur de Chelsea.

Actuellement, Aurélien Tchouaméni se concentre sur sa participation avec l'équipe de France. Remis d'une blessure musculaire, le joueur a rejoint l'entraînement collectif. Il sera à la disposition de Didier Deschamps pour le match crucial contre le Maroc. Ce nouveau contrat avec le Real Madrid lui permet d'aborder les phases à élimination directe de la Coupe du Monde avec sérénité.

Cet accord fait partie de la stratégie à long terme du Real Madrid. Le club vise à maintenir son hégémonie sur le football européen en conservant ses jeunes talents. Aurélien Tchouaméni reste un maillon central de cette stratégie.