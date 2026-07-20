Martínez bat le record de l'histoire des finales de Coupe du Monde avec 11 arrêts

L'équipe nationale d'Argentine n'a pas réussi à défendre son titre, s'inclinant 0-1 face à l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde 2026. Cependant, le gardien de l'équipe, Emiliano Martínez, a réalisé une performance historique dans ce match décisif.

Le portier d'Aston Villa a effectué 11 arrêts au cours de la rencontre. Il s'agit du total le plus élevé jamais enregistré par un gardien dans l'histoire des finales de la Coupe du Monde.

Martínez a maintenu l'Argentine dans le match pendant longtemps

L'Espagne a exercé une pression constante sur le but adverse tout au long de la finale. Lorsque la défense argentine était en difficulté, Martínez a sauvé son équipe à plusieurs reprises d'un but inévitable.

Grâce à ses interventions décisives, le score est resté nul durant le temps réglementaire. Les nombreuses occasions créées par les joueurs espagnols se sont heurtées aux arrêts du gardien argentin.

Ainsi, le sort du titre s'est joué lors des prolongations.

Même 11 arrêts n'ont pas suffi à éviter la défaite

Bien que Martínez ait repoussé presque toutes les tentatives en finale, l'Espagne a fini par atteindre son objectif durant la prolongation.

À la 106e minute Ferran Torres a trouvé le chemin des filets, inscrivant l'unique but de la rencontre. Les Sud-Américains n'ont pas réussi à égaliser par la suite et se sont inclinés 0-1.

Ainsi, le record de Martínez n'a pas permis à l'Argentine de remporter le trophée. Toutefois, sa performance en finale a permis à son équipe de lutter pour le titre jusqu'aux dernières minutes.

Un nouveau record dans l'histoire des finales de Coupe du Monde

La finale d'une Coupe du Monde est l'un des matchs où la pression est la plus forte pour tout gardien. Réaliser 11 arrêts dans une telle rencontre témoigne de l'immense travail accompli par Martínez.

Il a non seulement été l'un des joueurs les plus actifs de l'Argentine, mais il a également établi une nouvelle référence dans les statistiques des finales de Mondial.

Bien que le résultat final soit douloureux pour les Argentins, la performance individuelle de Martínez restera dans l'histoire comme l'un des moments les plus marquants de la compétition.

L'Espagne est double championne du monde

Après cette victoire 1-0, l'Espagne remporte la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire.

L'équipe avait décroché son premier titre lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud. À l'époque, les Espagnols avaient également battu les Pays-Bas 1-0 en finale après prolongations.

16 ans plus tard, l'histoire s'est presque répétée : un score de 0-0 après le temps réglementaire, une prolongation et un but unique en faveur de l'Espagne.

Cette fois, le trophée revient à l'Espagne, mais Emiliano Martínez a été l'un des joueurs ayant opposé la plus grande résistance. Il n'a pas pu éviter la défaite des siens, mais il a gravé son nom dans l'histoire du Mondial avec ses 11 arrêts.