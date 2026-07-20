Des jeunes se lavent le visage avec du café Starbucks pour prouver leur richesse

Une nouvelle tendance inhabituelle gagne en popularité sur les réseaux sociaux en Inde. Pour afficher leur richesse, des jeunes et des influenceurs ne boivent pas leur café Starbucks, mais l'étalent sur leur visage avant de publier les vidéos en ligne.

Dans les séquences diffusées, certains versent le café directement du gobelet sur leur visage, tentant de présenter cela comme un symbole de vie luxueuse. Selon eux, le fait de pouvoir gaspiller un produit de marque coûteux est un signe de puissance financière.

Cependant, cette tendance est vivement critiquée par de nombreux internautes. La plupart considèrent qu'il ne s'agit pas de richesse, mais d'un gaspillage inutile pour attirer l'attention et d'une nouvelle tendance absurde sur les réseaux sociaux.