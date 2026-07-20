Les Pays-Bas quittent prématurément la Coupe du Monde 2026, mais remportent un prix de la FIFA

L'équipe nationale des Pays-Bas n'a pas atteint les résultats escomptés lors de la Coupe du Monde 2026, quittant la compétition dès les 16es de finale. Malgré cela, les « Oranje » terminent le tournoi avec une distinction prestigieuse.

La FIFA a désigné l'équipe des Pays-Bas comme lauréate du prix du Fair-Play L'équipe a fait preuve d'une grande discipline tout au long du tournoi, ne recevant que trois cartons jaunes en quatre rencontres.

Le Maroc élimine les Pays-Bas aux tirs au but

Les Pays-Bas ont affronté l'équipe nationale du Maroc lors du premier tour de la phase à élimination directe.

Le temps réglementaire de ce match intense s'est soldé par un score de 1-1. Les prolongations n'ont pas permis de départager les deux équipes, menant à une séance de tirs au but.

Lors de la séance des 11 mètres, les joueurs marocains se sont montrés plus précis, s'imposant 3-2. Ainsi, le parcours des Pays-Bas pour le titre mondial s'est terminé plus tôt que prévu.

Seulement trois avertissements en quatre matchs

Indépendamment des résultats, les joueurs néerlandais ont fait preuve d'un jeu ordonné et prudent sur le terrain tout au long du tournoi.

En quatre matchs disputés, les joueurs n'ont été sanctionnés que par trois cartons jaunes. Cette statistique a permis aux Pays-Bas de remporter le prix du Fair-Play de la compétition.

Pour l'attribution du prix du Fair-Play, la FIFA prend en compte non seulement le nombre de cartons, mais aussi le comportement des joueurs et du staff technique sur le terrain ainsi que le respect envers les adversaires.

Un résultat décevant, mais une discipline exemplaire

Bien que les Pays-Bas soient arrivés au Mondial avec de grandes ambitions, ils n'ont pas réussi à passer le premier tour de la phase finale. La défaite contre le Maroc a été le moment le plus douloureux du tournoi pour l'équipe et ses supporters.

Cependant, le prix de la FIFA a démontré que l'équipe néerlandaise est restée fidèle aux principes sportifs malgré la pression du résultat.

Les « Oranje » ont terminé leur quête du trophée prématurément, mais quittent la Coupe du Monde 2026 en tant qu'équipe la plus disciplinée.