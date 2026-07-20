Messi perd en finale, mais devient le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026

L'équipe nationale d'Argentine n'a pas pu défendre son titre, s'inclinant 0-1 face à l'Espagne en finale de la Coupe du Monde 2026. Malgré cela, le capitaine de l'équipe, Lionel Messi, a terminé le tournoi en tant que joueur le mieux noté selon ses performances individuelles.

Selon WhoScored, la note moyenne de l'Argentin de 39 ans durant le Mondial a été de 8,82. Il s'agit du meilleur résultat parmi tous les joueurs ayant participé à la compétition.

Messi n'a pas pu livrer le match attendu en finale

Lors de la confrontation décisive contre l'Espagne, les attaques argentines n'ont pas été aussi efficaces que prévu. Messi n'a pas non plus réussi à exploiter pleinement ses occasions face à une défense adverse compacte.

Le temps réglementaire s'est soldé par un score de 0-0. À la 106e minute des prolongations, Ferran Torres a marqué le but offrant la victoire et le titre mondial à l'Espagne.

Le résultat de la finale n'a pas eu d'impact significatif sur l'évaluation globale de Messi durant le tournoi. Grâce à ses performances constantes et efficaces lors des phases précédentes, il a conservé sa première place au classement.

Mbappé et Haaland sur le podium

La deuxième place du classement WhoScored a été occupée par l'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Le meilleur buteur du tournoi a obtenu une note moyenne de 8,17.

L'attaquant norvégien Erling Haaland s'est classé troisième avec 8,14 points.

Le podium se présente comme suit :

Lionel Messi — 8,82 points Kylian Mbappé — 8,17 points Erling Haaland — 8,14 points

L'écart significatif entre Messi et Mbappé, deuxième, démontre la constance dont a fait preuve l'Argentin tout au long du tournoi.

8 buts et 4 passes décisives

Lionel Messi a marqué 8 buts lors de la Coupe du Monde 2026, ce qui lui a permis de terminer deuxième au classement des buteurs.

Le « Soulier d'Or » a été remporté par Kylian Mbappé avec 10 buts. Par ailleurs, Messi et l'attaquant français ont chacun délivré 4 passes décisives durant le tournoi.

Ainsi, les deux joueurs ont été directement impliqués dans 12 buts chacun. Si Mbappé a dominé en nombre de buts, Messi a enregistré une note moyenne plus élevée grâce à son influence globale sur le jeu et sa régularité.

La coupe pour l'Espagne, la reconnaissance pour Messi

L'Argentine était proche de remporter un deuxième titre mondial consécutif, mais un seul but a tout changé lors du match décisif. Bien que l'équipe reparte avec la médaille d'argent, Messi reste l'un des joueurs les plus brillants du Mondial.

À 39 ans, 8 buts, 4 passes décisives et une note moyenne de 8,82 prouvent que Messi reste décisif au plus haut niveau.

Il n'a pas pu soulever le trophée en finale, mais il a terminé le tournoi en tant que joueur le mieux noté de la Coupe du Monde 2026.