Dean Huijsen impressionne Mourinho : la raison est la déception du Mondial 2026

Le défenseur central du Real Madrid, Dean Huijsen, a attiré l'attention du nouvel entraîneur José Mourinho dès les premiers entraînements. Le joueur de 21 ans, écarté de la liste de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026, a travaillé sans relâche pendant ses vacances et est revenu au camp d'entraînement de pré-saison avec une excellente condition physique.

Selon Diario AS, Mourinho a été très impressionné par l'état de forme du défenseur et son attitude à l'entraînement. Huijsen est déterminé à faire ses preuves sous la direction du nouveau coach.

Être écarté de la Coupe du Monde l'a profondément marqué

Huijsen n'a pas été retenu dans l'effectif de l'équipe nationale d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Selon la source, cette décision a beaucoup peiné le joueur, mais au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cette situation comme une motivation supplémentaire.

Le jeune défenseur a suivi un programme personnel pendant ses vacances, se concentrant sur l'amélioration de sa condition physique. Résultat, il est arrivé au camp de pré-saison du Real Madrid plus en forme que beaucoup de ses coéquipiers.

Pour Mourinho, non seulement les indicateurs physiques du joueur sont importants, mais son désir de se montrer joue également un rôle crucial.

Mourinho l'observe dès les premiers jours

Le technicien portugais exige généralement de ses défenseurs de la discipline, une préparation physique optimale et une exécution précise des consignes tactiques. Les performances de Huijsen à l'entraînement semblent correspondre à ces exigences.

Le joueur de 21 ans a l'intention de se battre pour une place de titulaire en défense centrale. Son âge, sa taille et sa capacité à jouer avec le ballon pourraient devenir des atouts majeurs dans le nouveau système que Mourinho souhaite mettre en place.

Cependant, faire une bonne impression ne suffit pas. Huijsen devra faire preuve de régularité tout au long de la saison et être solide lors des grands rendez-vous.

Il n'était pas satisfait de sa première saison

Huijsen est conscient que sa première saison au Real Madrid n'a pas été à la hauteur des attentes. Les erreurs dans certains matchs et le manque de régularité ont affecté sa place dans le onze de départ.

C'est pourquoi l'arrivée du nouvel entraîneur est perçue comme une nouvelle opportunité pour le joueur. Mourinho pourrait accorder plus d'importance à la préparation de pré-saison et à la forme actuelle qu'aux résultats passés.

L'objectif de Huijsen est clair : consolider sa position au club, gagner une place de titulaire et revenir à l'avenir en équipe nationale d'Espagne.

Le Real Madrid lui a accordé une confiance à long terme

Dean Huijsen a rejoint le club madrilène l'année dernière en provenance du club anglais de Bournemouth. Son contrat actuel avec le Real Madrid court jusqu'en 2030.

Cela signifie que les Madrilènes considèrent le jeune défenseur comme une partie intégrante d'un projet à long terme. Désormais, la mission du joueur est de justifier cette confiance par ses performances sur le terrain.

Être écarté de la liste pour le Mondial 2026 a été un coup dur pour Huijsen. Mais c'est précisément cette douleur qui l'a poussé à travailler encore plus dur. La première impression de Mourinho est positive ; le jeune défenseur doit maintenant confirmer cette confiance lors des matchs officiels.