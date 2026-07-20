Yamal prend une avance décisive dans la course au Ballon d'Or

Après la conclusion de la Coupe du Monde 2026, un nouveau favori a émergé dans la course au Ballon d'Or. Les utilisateurs de la plateforme Polymarket estiment à 51 % les chances de l'ailier de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, de remporter le trophée.

Parmi les principaux rivaux du joueur de 19 ans figurent Harry Kane, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Cependant, au vu des indicateurs actuels, Yamal devance largement son plus proche poursuivant.

Le titre mondial a boosté les chances de Yamal

L'Espagne a remporté son deuxième titre de champion du monde de l'histoire en battant l'Argentine 1-0 après prolongation en finale de la Coupe du Monde 2026.

Bien que le but décisif ait été marqué par Ferran Torres, la performance de Yamal tout au long du tournoi, son influence sur les attaques de l'équipe et sa contribution au titre l'ont propulsé parmi les principaux candidats au Ballon d'Or.

Sur Polymarket, sa probabilité de victoire est estimée à 51 %. C'est un résultat nettement supérieur à celui des autres prétendants.

Harry Kane en deuxième position

L'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre, Harry Kane, occupe la deuxième place avec un taux de 27 %.

La candidature de Kane est également jugée solide, mais il accuse un retard de 24 % sur Yamal. Cet écart reflète la réaction des participants au marché suite à la Coupe du Monde et aux résultats globaux des joueurs lors du tournoi.

Les principaux prétendants sur la liste actuelle :

Lamine Yamal — 51 % Harry Kane — 27 % Lionel Messi — 8 % Kylian Mbappé — 4 %

Les chances de Messi et Mbappé en baisse

Bien que le capitaine argentin Lionel Messi ait enregistré des performances individuelles élevées lors de la Coupe du Monde 2026, la défaite de son équipe en finale semble avoir affecté ses chances.

Les utilisateurs de Polymarket estiment à 8 % la probabilité que Messi remporte le Ballon d'Or.

Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi, occupe la quatrième place avec 4 %. Malgré les statistiques personnelles élevées de l'attaquant français, les résultats collectifs peuvent également être un facteur important dans le vote pour le trophée.

Ce n'est pas un classement officiel

Les indicateurs de Polymarket ne constituent pas une décision officielle des organisateurs du Ballon d'Or ou des journalistes votants. Ils sont formés sur la base des prédictions payantes des participants à la plateforme.

C'est pourquoi les pourcentages peuvent changer radicalement après les prochains matchs des joueurs en club, de nouveaux trophées, des blessures ou d'autres événements.

Néanmoins, le leadership de Yamal avec 51 % montre à quel point son statut auprès de la communauté du football a augmenté après le titre mondial.

Yamal est-il proche du trophée historique ?

Le titre de champion de l'Espagne a donné un avantage majeur à Lamine Yamal. Désormais, son destin dans la course au Ballon d'Or dépendra de ses résultats en club, de ses statistiques personnelles et de ses performances pour le reste de la saison.

Pour l'instant, les participants au marché ont fait leur choix : le favori principal est Lamine Yamal. Mais la situation dans la course peut encore changer plusieurs fois avant la fin du vote.