Le champion en titre de la Premier League, Arsenal, envisage la signature d'Eli Junior Kroupi, joueur de Bournemouth, afin de renforcer son secteur offensif. Bien que le talent français de 20 ans ait attiré l'attention de nombreux grands clubs grâce à ses performances éclatantes la saison dernière, son prix de transfert et sa capacité à gérer la pression au plus haut niveau font l'objet de vifs débats parmi les experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Eli Junior Kroupi a rejoint Bournemouth en provenance du club français de Lorient pour 10 millions de livres sterling à l'été 2025. Dès sa première saison en Angleterre, il a su s'imposer en marquant 13 buts en Premier League. Ses actions décisives ont grandement aidé les « Cherries » à se qualifier pour une compétition européenne pour la première fois de leur histoire. Selon Goal.com, la valeur marchande du joueur est désormais estimée à 85 millions de livres sterling.

L'avertissement de Mikael Silvestre

Mikael Silvestre, ancien défenseur de l'équipe de France et d'Arsenal, a salué le potentiel du jeune attaquant, tout en soulignant qu'un transfert vers le club londonien représenterait un risque majeur. Selon Silvestre, l'écart de niveau entre Bournemouth et Arsenal est immense et l'environnement est totalement différent pour un jeune joueur. « J'ai joué avec son père et je suis la progression d'Eli Junior, mais la pression dans un grand club est différente », déclare l'ancien joueur.

Après avoir remporté le titre la saison dernière, l'équipe de Mikel Arteta cherche à renforcer son effectif. Pour son attaque, Arsenal ne considère pas seulement Kroupi, mais aussi l'option Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Cependant, le coût potentiel de plus de 100 millions de livres pour le champion du monde oblige les Londoniens à explorer des alternatives.

La saison dernière, Kroupi a réussi à marquer contre Arsenal, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Cela a laissé une impression positive à Arteta concernant le sang-froid du jeune attaquant lors des grands matchs. Actuellement membre de l'équipe de France U21, le joueur devrait bientôt attirer l'attention de Didier Deschamps et être appelé en équipe première.

Si ce transfert se réalise, Bournemouth pourrait réaliser un profit colossal en revendant son joueur huit fois plus cher en seulement un an. Pour Arsenal, il s'agirait d'un investissement sur l'avenir. Cependant, les rumeurs selon lesquelles le prix de 85 millions de livres est excessif pour un jeune de 20 ans restent l'un des sujets principaux du mercato.

En conclusion, Eli Junior Kroupi est actuellement considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs d'Europe. Son expérience en Premier League et son sens du but pourraient convenir à une équipe offensive comme Arsenal, mais les aspects financiers du transfert et l'adaptation du joueur à un nouveau niveau restent les questions centrales.