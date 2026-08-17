Bilan de Mourinho : dans quel état le Real aborde-t-il la nouvelle saison ?

Le club madrilène Real Madrid a dominé Schalke 04 sur le score de 3-0 à Gelsenkirchen, en Allemagne, lors de sa dernière phase de préparation pour la nouvelle saison. Les buts de Kylian Mbappé, Dean Huijsen et Espi ont offert une victoire convaincante au club royal.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid José Mourinho s’est déclaré pleinement satisfait de la prestation de son équipe et a évoqué la forme physique des joueurs ainsi que leur niveau de préparation avant les prochains matchs officiels.

« Il y a une différence de rythme, mais nos idées prennent forme »

Le technicien portugais expérimenté a évalué la situation des joueurs arrivés à des moments différents du rassemblement de présaison :

« L’équipe s’est montrée sous un jour très positif. Certains joueurs ont rejoint le groupe plus tard et ne montrent pas encore la même intensité que ceux qui sont là depuis plus longtemps. Il existe bien sûr une légère différence de rythme, mais nos idées principales prennent progressivement forme sur le terrain ».

Des joueurs de haut niveau et une grande motivation

Mourinho a particulièrement souligné la qualité des joueurs de son effectif et leur capacité à agir comme un véritable collectif :

Jeu avec et sans ballon : « Nous avons d’excellents joueurs de très haut niveau. En tant qu’équipe, nous travaillons très bien et avec beaucoup de précision, avec et sans ballon » ;

Le dernier test avant le vrai combat : « Ce fut un excellent test. Il a servi de dernière séance, très utile, avant le début de la phase la plus intéressante et du véritable combat que nous aimons tant » ;

L’esprit d’équipe : « Nous sommes tous très motivés et les joueurs affichent le même état d’esprit combatif. Ceux qui sont arrivés plus tôt comme ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours se sont sérieusement préparés pour être en bonne condition. Il y a de la compréhension et de la solidarité sur le terrain. Nous devenons peu à peu une véritable équipe ».

Le jeu convaincant du club royal lors de ses matchs amicaux et les déclarations assurées du staff technique montrent que le Real Madrid sera un sérieux prétendant aux principaux trophées dans toutes les compétitions cette saison.

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