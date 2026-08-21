Christian Vieri : Ronaldo était inarrêtable à l’entraînement

La légende italienne du football Christian Vieri a partagé des souvenirs savoureux de l’époque où il jouait aux côtés de l’attaquant brésilien Ronaldo à l’Inter, ainsi que de ses impressions à l’entraînement. Selon Goal.com, l’ancien attaquant a rappelé qu’il avait rejoint le club milanais spécialement pour jouer avec son partenaire brésilien et qu’il avait été tellement impressionné par ce qu’il avait vu à l’entraînement qu’il avait éclaté de rire. Voici ce que rapporte Goal.com.

Christian Vieri a rejoint l’Inter avant la saison 1999-2000. Son objectif principal était de former un tandem avec Ronaldo. À cette époque, le Brésilien évoluait déjà depuis deux saisons sous les couleurs milanaises et était devenu la principale star et l’emblème de l’équipe. L’arrivée de Vieri avait suscité un immense enthousiasme parmi les supporters nerazzurri et dans le monde du football.

Un tandem historique et ses impressions à l’entraînement

Sur le papier, le duo Vieri-Ronaldo était considéré comme l’une des lignes d’attaque les plus dangereuses du football mondial, voire de l’histoire de l’Inter. Leur talent exceptionnel nourrissait d’immenses espoirs de domination absolue sur les terrains italiens et européens. Invité de l’émission The Late Run, Vieri a expliqué comment il avait compris le niveau de son nouveau coéquipier dès le premier entraînement.

Selon lui, Ronaldo ne se contentait pas de se déplacer sur le terrain : il éliminait facilement les défenseurs et pouvait marquer depuis n’importe quelle position. « Il prenait le ballon au centre, dribblait tout le monde et marquait. Je me suis simplement mis à rire aux éclats. Ceux qui étaient à côté de moi m’ont demandé : “Pourquoi tu ris ?” Je leur ai répondu : “Vous l’avez vu, lui ?” Il était aussi rapide que Ben Johnson, doté d’une technique inégalable : il était tout simplement impossible à arrêter », se souvient Vieri.

Des rêves brisés par les blessures

Pourtant, l’immense potentiel affiché sur le papier et l’enthousiasme suscité se sont révélés bien différents sur le terrain. Les graves blessures qui ont poursuivi Ronaldo ont empêché ce duo de stars de s’exprimer pleinement. Malheureusement, Vieri et Ronaldo n’ont remporté aucun trophée majeur ensemble et n’ont disputé que 11 matchs côte à côte.

Au total, ils ont joué 667 minutes ensemble, avec une efficacité limitée à seulement trois buts. Durant cette courte collaboration, Vieri a inscrit deux buts sur des passes décisives de Ronaldo, tandis que Ronaldo a marqué une fois, sur une passe décisive de Vieri.