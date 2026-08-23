Record de transfert : Manchester City s'offre la pépite de l'équipe nationale du Maroc

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Record de transfert : Manchester City s'offre la pépite de l'équipe nationale du Maroc

L'un des transferts les plus importants et retentissants du mercato estival a été conclu. Le champion d'Angleterre Manchester City a finalisé avec succès le transfert du milieu de terrain central de 18 ans évoluant au LOSC Lille, Ayyoub Bouaddi .

RMC Sport Le journaliste influent Fabrice Hawkins a rapporté que les négociations entre les deux clubs ont abouti à un accord total. L'expert en transferts Fabrizio Romano a également confirmé cette transaction majeure.

Un record historique pour le LOSC et un système de bonus

Cet accord ouvre une nouvelle page financière dans le football français :

  • Montant du transfert : Manchester Citypaiera un total de 100 millions d'euros pour le milieu de terrain marocain de 18 ans, incluant des bonus liés aux performances ;

  • Vente historique : Ce montant constitue la vente la plus chère et un record absolu dans toute l'histoire du club lillois.

Carrière de Bouaddi : Expérience en Ligue 1 et Coupe du Monde 2026

Malgré son jeune âge, Ayyoub Bouaddi possède déjà une solide expérience au plus haut niveau :

  • Parcours en championnat : La saison dernière, il a disputé 30 matchs de Ligue 1 avec Lille, délivrant 1 passe décisive (7 cartons jaunes et 1 carton rouge reçus) ;

  • Succès en Coupe du Monde : Bouaddi a participé à 5 matchs de la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Maroc, attirant l'attention des experts internationaux.

Manchester Cityvise à renforcer son milieu de terrain pour les années à venir et à façonner son futur leader grâce à cet achat stratégique.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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