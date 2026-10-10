Composition probable de Manchester City contre Liverpool — Husanov sera-t-il titulaire ?

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Composition probable de Manchester City contre Liverpool — Husanov sera-t-il titulaire ?

La trêve internationale FIFA est terminée, le football de clubs reprend ses droits et la Premier League enchaîne immédiatement avec un choc au sommet. Leader invaincu cette saison, Manchester Cityse déplace à Anfield pour affronter son rival historique, Liverpool, dirigé par Andoni Iraola.

Ce match est non seulement le premier affrontement entre les deux entraîneurs à la tête de leurs nouvelles équipes, mais aussi un test crucial pour les Mancuniens, empêtrés dans des problèmes financiers. La pression psychologique sur le club est à son comble après que la commission indépendante a reconnu les « Citizens » coupables de 114 des 115 chefs d'accusation liés aux infractions financières.

Crise financière et rumeurs de transfert autour de Husanov

Alors que l'avenir du club est incertain, plusieurs géants européens ciblent les stars mancuniennes :

  • L'intérêt des grands clubs pour Husanov : Le jeune défenseur ouzbek Abdukodir Husanovest au cœur de rumeurs l'envoyant vers Chelsea, Aston Villa, Everton et Bournemouth ;

  • Pression collective : Ces rumeurs de transfert touchent presque tous les leaders de City, empêchant les joueurs de se concentrer pleinement sur le terrain ;

  • L'arme de rotation de Maresca : Défenseur polyvalent, Husanov pourrait intégrer le onze de départ dans la tactique défensive du coach, mais en raison de la stabilité récente, il est considéré comme le remplaçant le plus précieux capable de couvrir n'importe quel poste en défense.

Analyse de « City Xtra » : Quel onze pour les « Citizens » ?

Le portail influent cityxtra.co.uk qui couvre l'actualité de Manchester City, a prédit le onze de départ pour le choc contre Liverpool :

  • Dans les buts — Gianluigi Donnarumma : Le gardien italien revient en pleine forme après ses arrêts décisifs avec la sélection contre la France et la Turquie ;

  • Défense — Nunes, Dias, Guehi et Gvardiol :

    • Matheus Nunes est remis de sa blessure et retrouve le onze de départ ;

    • Le capitaine Ruben Dias dirigera l'axe central après quatre victoires avec le Portugal ;

    • Marc Guehi est devenu un pilier défensif depuis son arrivée en janvier ;

    • Josko Gvardiol, auteur d'un excellent début de saison, occupera le flanc gauche ;

  • Milieu de terrain — Anderson, Fernandez et Cherki :

    • Elliot Anderson, devenu une figure centrale après le départ de Rodri, est l'un des leaders de la ligue en termes de distance parcourue et de passes décisives ;

    • La recrue record Enzo Fernandez contrôlera le jeu au milieu ;

    • Le Français Rayan Cherki affiche une forme phénoménale avec 6 buts et 6 passes décisives en 7 matchs ;

  • Trio d'attaque — Semenyo, Haaland et Ndiaye :

    • Antoine Semenyo, légèrement blessé à la cheville, fait son retour (2 buts, 3 passes en 5 matchs) ;

    • Iliman Ndiaye sera l'ailier titulaire à la place de Jeremy Doku, tout juste revenu de blessure ;

    • Au centre, le bourreau de Liverpool — le buteur norvégien qui a marqué 8 buts en 11 matchs contre les « Reds » Erling Haaland sera titulaire.

Feuille de match et compositions probables

  • Composition probable de Manchester City :

    Donnarumma — Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol — Anderson, Fernandez, Cherki — Semenyo, Haaland, Ndiaye.

  • Remplaçants :

    Rulli, Lewis, Abdukodir Husanov, Ait-Nouri, O'Riley, Kovacic, Buaddi, Doku, Allan.

Le choc d'Anfield Manchester City poursuivra-t-il sa série ou l'équipe d'Iraola stoppera-t-elle le champion en proie à des problèmes financiers ? Réponses dimanche soir.

Manchester CityLiverpoolAbdukodir HusanovPremier LeagueFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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