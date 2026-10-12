Paxtakor fait match nul contre Al Qadisiya en Ligue des champions de l'AFC

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Paxtakor fait match nul contre Al Qadisiya en Ligue des champions de l'AFC

Dans le cadre de la zone Ouest de la Ligue des champions Élite de l'AFC, le club de Tachkent, le Paxtakor, d'Arabie saoudite a affronté l'équipe d'Al Qadisiya. La rencontre s'est soldée par un score de 1-1. Les visiteurs ont ouvert le score en premier, puis le Paxtakor a rétabli l'équilibre sur penalty.

Le joueur d'Al Qadisiya, Tijjani Reijnders, a marqué à la 35e minute pour donner l'avantage à son équipe. Le Paxtakor a évité la défaite grâce à un penalty transformé par Dostonbek Hamdamov à la 89e minute.

Selon les statistiques du match, Al Qadisiya a dominé la possession avec 54 %. Ce chiffre était de 46 % pour le Paxtakor.

Les hôtes ont également été devant en nombre de tirs : le Paxtakor a tenté 19 frappes contre 15 pour l'adversaire. Cependant, Al Qadisiya a cadré davantage de tirs, avec 3 contre 2.

Sur les corners, les Saoudiens ont dominé 7-5. Le nombre de passes était de 521 pour Al Qadisiya et 449 pour le Paxtakor. En termes de fautes, le Paxtakor a commis 9 infractions contre 13 pour l'adversaire. Chaque équipe a reçu un carton jaune.

PaxtakorAl QadisiyaDostonbek HamdamovTijjani ReijndersLigue des champions de l'AFC
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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