Le prochain adversaire et la date du combat de Shavkat Rakhmonov sont-ils connus ?

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Le prochain adversaire et la date du combat de Shavkat Rakhmonov sont-ils connus ?

Dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), la star kazakhe de l'UFC, invaincue, Shavkat Rakhmonov pourrait disputer son prochain combat début 2027. Selon le célèbre insider réputé pour ses informations rapides, Ruben Carterle combattant d'Asie centrale devrait monter dans l'octogone lors du grand tournoi numéroté UFC 336 qui se déroulera à Toronto, au Canada.

D'après les informations diffusées par l'insider, Rakhmonov pourrait affronter lors de cette soirée un autre prétendant dangereux et invaincu de la catégorie poids mi-moyens/légers, l'Équatorien Michael Morales pourrait se produire.

L'info de Carter : le combat potentiel entre Rakhmonov et Morales

Ruben Carter a révélé sur son compte Instagram des détails importants concernant le futur show de Toronto :

  • Choix de l'adversaire : Les officiels travaillent sur un affrontement entre le puncheur équatorien Michael Morales et Shavkat Rakhmonov ;

  • Place sur la carte : L'insider souligne que si cet accord est officiellement confirmé, le duel Rakhmonov-Morales deviendrait le troisième combat principal de l'UFC 336 ;

  • Date et lieu : La compétition le 30 janvier est prévue dans une arène de Toronto, au Canada.

UFC 336 : La défense de Makhachev et les autres combats principaux

Cette soirée à Toronto devrait offrir aux fans une série de combats pour le titre et des affrontements de haut rang :

  • Combat principal (Main Event) : Dans le combat phare de la soirée, le champion en titre Islam Makhachev affrontera le dangereux striker brésilien Carlos Pratespour défendre sa ceinture de champion ;

  • Combat co-principal (Co-Main Event) : Avant le combat principal, un autre duel intense attend les fans — les prétendants poids légers Joshua Van et Manel Kape s'affronteront.

Une étape décisive dans la course au titre

Pour Shavkat Rakhmonov, le combat potentiel contre Michael Morales sera sans aucun doute un test décisif sur la route vers la ceinture de champion :

  • Le choc de deux combattants invaincus : Les deux athlètes se distinguent par un rythme élevé, une puissance de frappe et une maîtrise au sol ;

  • Prétendant à la ceinture : Le vainqueur de ce duel deviendra presque certainement le principal prétendant au prochain combat pour le titre dans sa catégorie.

Pour l'instant, l'UFC n'a pas officiellement annoncé ces affiches, mais la compétition devrait être finalisée dès que les négociations verbales entre les parties seront terminées.

Shavkat RakhmonovMichael MoralesUFC 336TorontoMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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