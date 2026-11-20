Au cours de la conversation, Jake Paul a demandé à Khabib quelle était la probabilité d'un retour à la compétition et quel montant pourrait justifier une telle décision.

Cependant, la réponse de Khabib a montré une fois de plus que sa position concernant la fin de sa carrière reste inchangée.

La question des 200 millions de dollars, qui pourrait être l'une des offres financières les plus importantes du monde du MMA, a été soulevée lors d'une conversation entre Khabib Nurmagomedov et Jake Paul. Le cofondateur de MVP a encouragé l'ancien champion de l'UFC à revenir dans l'octogone, évoquant même la possibilité de combattre pour une telle somme.

Si on offrait 200 millions de dollars à Khabib Nurmagomedov pour revenir dans l'octogone, accepterait-il cet argent ? Jake Paul a posé cette question précise à l'ancien champion de l'UFC. Mais pour la légende daghestanaise, même cette somme n'a pas suffi à changer sa décision.

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« Quand reviendras-tu ? Et pour 200 millions de dollars ? » a demandé Jake Paul.

Khabib Nurmagomedov n'a montré aucun intérêt pour cette offre. Il a souligné qu'il n'avait aucune raison de reprendre sa carrière de combattant et qu'il n'avait pas besoin de revenir dans l'octogone pour faire ses preuves.

« Pourquoi devrais-je revenir ? J'ai beaucoup de combattants dans mon équipe, ce sont les meilleurs au monde. Je n'ai rien à prouver à personne. Il n'y a pas d'adversaire digne pour moi, on ne me propose que de l'argent », a déclaré Khabib.

Jake Paul n'a pas lié cette offre uniquement à l'argent

Jake Paul a tenté d'expliquer que le retour de Khabib pourrait être un événement important non seulement sur le plan financier, mais aussi pour toute l'industrie du MMA.

Il a affirmé que grâce au partenariat entre MVP et la PFL, de nouvelles opportunités sont créées pour les combattants, visant à améliorer leur situation financière et leur avenir.

« Ce n'est pas qu'une question d'argent. Avec la fusion de MVP et de la PFL, nous changeons le monde du MMA pour le meilleur. Nous donnons aux combattants la chance de vivre mieux. Je ne connais pas les conditions de ton contrat avec l'UFC, mais si tu combattais dans notre promotion, cela pourrait marquer un tournant décisif pour tout le sport », a déclaré Jake Paul.

La fusion entre MVP et la PFL renforce la concurrence sur le marché du MMA

La promotion MVP, cofondée par Jake Paul, et la ligue PFL ont fusionné en juillet 2026. La nouvelle structure est dirigée par Jake Paul et son associé Nakisa Bidaryan.

Cette fusion vise à accroître la concurrence avec l'UFC sur le marché du MMA, à créer de nouvelles opportunités financières pour les combattants et à augmenter le potentiel commercial de ce sport.

Le retour de Khabib Nurmagomedov dans l'octogone serait sans aucun doute un événement majeur pour n'importe quelle promotion. En tant que l'un des champions des poids légers les plus titrés de l'histoire de l'UFC, il a terminé sa carrière avec 29 victoires et aucune défaite.

La question sur l'offre de 200 millions de dollars montre à quel point le désir de voir la légende du combat revenir dans l'octogone est fort. Mais la position de Khabib reste ferme : ni l'offre financière ni les ambitions de la nouvelle promotion ne sont des raisons suffisantes pour qu'il reprenne sa carrière de combattant.