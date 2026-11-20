La Coupe du Monde de football des moins de 17 ans a débuté au Qatar. Dès la première journée, plusieurs résultats surprenants, des scores larges et des rencontres dramatiques ont été enregistrés. Alors que l'Argentine s'est inclinée face à l'Australie, le Mozambique a écrasé le Danemark 4-0, tandis que l'Uruguay Arabie saoudite a remporté une victoire dans un match intense.

Le 19 novembre, les matchs de la première journée ont eu lieu dans quatre groupes de la compétition. Si plusieurs équipes ont entamé le tournoi par une victoire, certains favoris ont rencontré des difficultés inattendues lors de leurs premiers matchs.

Groupe A : Le Qatar commence par une victoire, l'Égypte réduite à dix

Le pays hôte, le Qatar, a battu le Panama 2-0. Bien qu'aucun but n'ait été marqué pendant la majeure partie du match, les hôtes ont réussi à trouver le chemin des filets dans les dernières minutes.

Nosir a ouvert le score sur penalty à la 90+1e minute. Quatre minutes plus tard, Ndiaye a inscrit le deuxième but, offrant une victoire solide au Qatar.

Dans l'autre match du groupe, l'Égypte a perdu 1-2 face à la Grèce. Les Égyptiens ont joué en infériorité numérique dès la 23e minute suite à l'expulsion de Tamir.

Profitant de la situation, les Grecs ont pris l'avantage grâce aux buts de Suvladzis à la 54e minute et de Karangelis à la 62e minute. L'Égypte a réduit l'écart par Saudi à la 71e minute, mais n'a pas pu égaliser.

Groupe B : La Corée du Sud s'impose avec autorité

L'équipe U-17 de Corée du Sud a réussi son entrée dans le tournoi en battant l'Ouganda 3-0.

Kim Ji Ho a ouvert le score à la 8e minute. En seconde période, le joueur ougandais Mbalire a marqué contre son camp. À la 84e minute, Kim Ji Vu a inscrit le troisième but, scellant la victoire des Coréens.

Dans l'autre match du groupe, l'Équateur a battu la Nouvelle-Calédonie sur le plus petit des scores. Le but de Guerrero à la 45+1e minute a été le seul résultat du match — 1-0.

Groupe C : L'Argentine subit une défaite surprise, le Mozambique gagne 4-0

L'un des résultats marquants de la journée a été la défaite de l'Argentine face à l'Australie. Les jeunes Argentins se sont inclinés 0-2.

À la 60e minute, Guich a marqué contre son camp. À la 71e minute, Akon a inscrit le deuxième but de l'Australie, assurant la victoire. L'Argentine a terminé le match à dix après l'expulsion de Vallexo à la 90+3e minute.

Dans l'autre match du groupe C, le Mozambique a battu le Danemark 4-0. Kensane a ouvert le score à la 4e minute. Kuna a réalisé un doublé aux 32e et 44e minutes. Mubai a inscrit le dernier but à la 90+1e minute.

Dès le premier jour du tournoi, le Mozambique a démontré ses capacités avec une large victoire.

Groupe D : La France gagne, l'Uruguay décide du sort du match dans les dernières minutes

L'équipe de France a battu Haïti 3-1. Merrifield a marqué deux buts aux 4e et 41e minutes, assurant l'avantage aux Français. Tiyehi a ajouté un autre but à la 47e minute. Le Haïtien Prophet a réduit le score à la 88e minute.

Arabie saoudite et l'Uruguay a été très intense. Les Saoudiens ont pris l'avantage deux fois grâce aux buts sur penalty de Bu Shaqra aux 38e et 58e minutes.

Cependant, l'Uruguay n'a pas abandonné. Barreyro a réduit le score à la 43e minute. À la 68e minute, Al Hoshim a marqué contre son camp et le score a été égalisé. À la 86e minute, Rodriguez a marqué le but de la victoire pour l'Uruguay, décidant du sort du match.

En conséquence, l'Uruguay a gagné 3-2, commençant le tournoi avec trois points importants.

Quand l'équipe U-17 d'Ouzbékistan entrera-t-elle en jeu ?

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participe également à la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Qatar. Nos compatriotes disputeront leur premier match du tournoi le 20 novembre contre la Côte d'Ivoire.

Les résultats de la première journée ont montré que le tournoi pourrait réserver des surprises. La défaite de l'Argentine, la large victoire du Mozambique et le retournement de situation de l'Uruguay dans les dernières minutes ont rendu la première journée de la compétition passionnante.

Désormais, l'attention des supporters ouzbeks se tourne vers nos jeunes joueurs. La manière dont notre équipe nationale débutera la Coupe du Monde et le résultat qu'elle obtiendra dans la lutte pour les trois premiers points seront connus le 20 novembre.