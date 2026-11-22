Match nul dramatique : Arsenal laisse échapper la victoire face à Newcastle
Lors de la 11e journée de Premier League, le leader du championnat Arsenal s'est déplacé sur la pelouse de Newcastle. Dans une rencontre intense disputée à St James' Park, 2-2 un match nul spectaculaire a été enregistré.
Les visiteurs ont ouvert le score : à la 33e minute, Eze a donné l'avantage à Arsenal. En début de seconde période, les locaux ont marqué deux fois coup sur coup — à la 49e minute, Barnes a égalisé, et à la 62e minute, Thiaw a permis à Newcastle de prendre l'avantage. À la 78e minute, Maduekea inscrit le but du match nul final.
Blessure de David Raya et classement
Durant la rencontre, le gardien londonien David Raya s'est blessé à la main et a été remplacé à la 70e minute par Arrizabalaga.
Après ce nul, Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, porte son total à 28 points et conserve la tête de la Premier League, devançant Brighton (22 points), qui compte un match en moins, de 6 points. Newcastle occupe quant à lui la 13e place du classement avec 13 points.
Statistiques
Newcastle
Arsenal
Score final
2
2
Buts
Barnes (49'), Thiaw (62')
Eze (33'), Madueke (78')
Classement / Points
12e place (13 points)
1re place (28 points)
Feuille de match et compositions
Premier League. 11e journée Newcastle — Arsenal 2:2 21 novembre, St James' Park Buts : Barnes (49), Thiaw (62) — Eze (33), Madueke (78).
Newcastle : Gornichek, Dedic (Livramento, 46), Thiaw, Burn, Hall (Botman, 90+2), Stoyr (Ramsey, 46), Miley, Murphy (Elanga, 46), Willock (Wissa, 83), Barnes, Osula.
Arsenal : Raya (Arrizabalaga, 70), Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimarães (Lewis-Skelly, 70), Rice, Ødegaard (Merino, 90+4), Madueke, Eze (Solis, 70), Havertz (Gyökeres, 90+4).
Avertissements : Dedic (23), Rice (56), Barnes (58), Burn (81), Madueke (81).
Selon vous, quel impact ce nul à St James' Park et la blessure de David Raya auront-ils sur la course au titre d'Arsenal ? Donnez votre avis en commentaires !
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