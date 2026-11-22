Lors de la 11e journée de Premier League, le leader du championnat Arsenal s'est déplacé sur la pelouse de Newcastle. Dans une rencontre intense disputée à St James' Park, 2-2 un match nul spectaculaire a été enregistré.

Les visiteurs ont ouvert le score : à la 33e minute, Eze a donné l'avantage à Arsenal. En début de seconde période, les locaux ont marqué deux fois coup sur coup — à la 49e minute, Barnes a égalisé, et à la 62e minute, Thiaw a permis à Newcastle de prendre l'avantage. À la 78e minute, Maduekea inscrit le but du match nul final.

Blessure de David Raya et classement

Durant la rencontre, le gardien londonien David Raya s'est blessé à la main et a été remplacé à la 70e minute par Arrizabalaga.