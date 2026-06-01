Panne mondiale des services Microsoft : Office et Teams hors service

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Panne mondiale des services Microsoft : Office et Teams hors service

Le lundi 1er juin 2026, des utilisateurs du monde entier ont été confrontés à d'importantes perturbations des services cloud de Microsoft. Les problèmes ont principalement affecté les versions web de la suite Microsoft 365, notamment Microsoft Teams et Office for the web. En conséquence, la possibilité d'ouvrir des fichiers et d'échanger des messages dans les environnements d'entreprise a été temporairement perdue. C'est ce qu'a rapporté Ixbt.com .

La page officielle Microsoft 365 Status a confirmé que l'entreprise enquêtait sur des rapports indiquant que les utilisateurs ne pouvaient pas ouvrir de fichiers sur les plateformes Office for the web et Microsoft Teams. Peu après, les développeurs ont clarifié la situation : l'analyse de la télémétrie des services a montré une augmentation brutale des taux d'erreur sur toutes les applications web Office.

Pendant plusieurs heures, la cause exacte de la panne et l'étendue géographique du problème n'ont pas été divulguées. Cependant, les spécialistes de Microsoft ont travaillé rapidement pour résoudre le problème. Dans un message mis à jour, Microsoft 365 Status a officiellement annoncé que tous les problèmes techniques avaient été entièrement résolus.

Actuellement, l'accès à Excel, aux applications web SharePoint et à la messagerie Teams a été entièrement rétabli pour tous les utilisateurs. L'entreprise s'est excusée auprès des utilisateurs pour les désagréments causés et surveille la stabilité du système.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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