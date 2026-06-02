La Russie annonce son programme lunaire jusqu'en 2036

La Russie a défini de nouveaux plans pour son programme lunaire pour la prochaine décennie. Selon une présentation de Lev Zeleny, directeur scientifique de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie, le lancement de la mission « Luna-31 » est prévu pour 2035. Dans le cadre de ce projet, un appareil d'atterrissage et de décollage sera envoyé vers le satellite naturel de la Terre pour étudier les régions les plus mystérieuses et uniques de la Lune. C'est ce que rapporte l'actualité source.

Selon le programme, le rover lunaire lourd « Luna-30 » explorera les régions polaires en 2033, tandis que la mission « Luna-31 » débutera en 2035. En 2036, le lancement d'un autre appareil d'atterrissage spécialisé dans l'astronomie, les ressources et la biologie est prévu. Ces missions constitueront la suite logique des expéditions lunaires russes.

Auparavant, la mise en œuvre des projets « Luna-26 » et « Luna-27 » est prévue. La station orbitale « Luna-26 » opérera initialement à une altitude de 60 à 80 km, servant ensuite de relais de données. La mission « Luna-27 » est cruciale pour tester des technologies d'atterrissage sécurisé de haute précision et mener des recherches dans les régions polaires.

Parallèlement, la coopération internationale se développe. En mai 2025, Roscosmos et l'Administration spatiale nationale chinoise ont signé un mémorandum sur la construction d'une centrale électrique pour la Station internationale de recherche lunaire. Ce projet permettra de tester des technologies d'exploitation sans pilote à long terme pour assurer la future présence humaine sur la Lune.