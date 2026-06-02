AMD annonce le support de la plateforme AM5 jusqu'en 2029

Lors du Computex 2026, AMD a présenté deux nouveaux processeurs de jeu dotés de la technologie 3D V-Cache. L'un est le tout nouveau modèle Ryzen 7 7700X3D, et l'autre est une édition anniversaire du légendaire Ryzen 7 5800X3D. L'entreprise a également confirmé officiellement que de nouvelles puces pour la plateforme AM5 seraient commercialisées au moins jusqu'en 2029. C'est ce que rapporte Ixbt.com actualités.

Le Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition possède 8 cœurs Zen 3 et fonctionne sur 16 threads. La mémoire cache totale est de 100 Mo avec une fréquence maximale de 4,5 GHz. Ce processeur est destiné aux utilisateurs d'anciens systèmes ne souhaitant pas passer à la mémoire DDR5 coûteuse et aux nouvelles cartes mères. Le prix est fixé à 350 dollars et les ventes débuteront le 25 juin 2026.

Le Ryzen 7 7700X3D, une véritable nouveauté, est basé sur l'architecture Zen 4. Il dispose également de 8 cœurs, 104 Mo de cache total et d'une fréquence de 4,5 GHz. Cette puce est une version légèrement plus lente mais plus abordable du populaire Ryzen 7 7800X3D. AMD a évalué ce processeur à 330 dollars et il sera disponible sur le marché le 16 juillet.

La décision de l'entreprise de maintenir le socket AM5 pertinent jusqu'en 2029 garantit des options de mise à niveau à long terme pour les utilisateurs. Cela devrait constituer un avantage stratégique important pour AMD face à NVIDIA et Intel.