Des images aériennes capturent l'expansion du site de test SpaceX à McGregor

SpaceX poursuit rapidement les travaux de construction sur son site de test de McGregor, au Texas. Cette zone est considérée comme le plus grand complexe de test de moteurs de fusée au monde. Des photos aériennes prises le 31 mai 2026 par le pilote ClaudiusNDX et l'enthousiaste de NASASpaceflight Adam Zucker montrent l'expansion sans précédent du centre. Selon Ixbt.com, rapporte .

Les nouvelles images montrent des bâtiments en construction à l'entrée principale, des zones actives destinées aux tests de composants de fusées, ainsi que des étages principaux (Stage 1) de Falcon 9 et plusieurs deuxièmes étages (Stage 2) spécialement bâchés. Une immense nouvelle structure en fin de construction est également visible sur le site.

Le site de McGregor revêt une importance stratégique pour SpaceX, servant de hub principal pour les tests à feu des moteurs Raptor et Merlin. Alors que l'entreprise prévoit d'augmenter le nombre de ses lancements spatiaux, l'expansion de l'infrastructure de ce site joue un rôle crucial pour assurer la sécurité et l'efficacité des missions.