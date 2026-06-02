Le Vivo X500 Ultra sera doté d'un zoom optique 10x sans téléconvertisseur

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Le Vivo X500 Ultra sera doté d'un zoom optique 10x sans téléconvertisseur

Selon de nouvelles fuites, Vivo teste une caméra à zoom longue portée pour son prochain flagship de la série Ultra. Il est rapporté que le modèle Vivo X500 Ultra sera équipé d'un téléobjectif capable d'un zoom optique 10x. Parallèlement, toute la gamme Vivo X500 devrait prendre en charge des téléconvertisseurs supplémentaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le modèle actuel X300 Ultra utilise une caméra périscopique de 200 mégapixels avec un zoom optique d'environ 3,7x. Cependant, les concurrents ont déjà commencé à proposer des solutions plus puissantes. Par exemple, l'Oppo Find X9 Ultra utilise une combinaison d'un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom 3x et d'une caméra périscopique séparée de 50 mégapixels avec zoom 10x, ce qui lui donne un avantage pour la photographie à longue distance.

Vivo est traditionnellement considéré comme l'une des marques les plus actives dans le domaine de la photographie mobile, notamment grâce à son partenariat de longue date avec Zeiss. Le nouvel appareil devrait constituer la prochaine étape majeure de cette collaboration.

L'initié Smart Pikachu, qui a diffusé ces informations, a déjà fourni par le passé des rapports précis sur les actualités du marché mobile, notamment concernant les appareils Xiaomi. Il a été l'un des premiers à publier des informations sur le smartphone Xiaomi 13 Ultra et la tablette Xiaomi Pad 6.

VivoSmartphoneAppareil PhotoTechnologieZeiss
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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