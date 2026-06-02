L'ère du GPU 2.0 : Le patron de NVIDIA affirme que le processeur Vera deviendra extrêmement populaire

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a annoncé que le nouveau processeur Vera de l'entreprise deviendrait plus populaire que les puces graphiques (GPU). Selon lui, Vera jouera un rôle décisif dans le traitement des données et deviendra un nouveau moteur de croissance clé pour l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

NVIDIA a récemment dévoilé officiellement le processeur Vera, spécialement conçu pour fonctionner avec les agents d'Intelligence Artificielle (IA) de nouvelle génération. Le processus de production à grande échelle de ces puces a déjà commencé.

Le processeur Vera est équipé de 88 cœurs Olympus développés par NVIDIA. Il dispose d'une bande passante mémoire de 1,2 To/s, et les performances d'un seul cœur ont été augmentées de 50 % par rapport à la génération précédente. Cela en fait un appareil très adapté aux scénarios complexes, notamment les processus d'apprentissage profond.

Le nouveau processeur peut fonctionner conjointement avec des composants tels que le processeur graphique Rubin et le BlueField 4. Grâce à une architecture de mémoire unifiée, l'efficacité énergétique du transfert de données est deux fois supérieure à celle des systèmes traditionnels, aidant ainsi les grands agents intelligents à gérer efficacement l'Intelligence Artificielle.