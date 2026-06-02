Ip Man : Huawei prépare un nouveau smartphone avec une batterie record

L'initié bien connu Digital Chat Station a partagé des informations sur le nouveau smartphone Enjoy 100 Pro Max de la série Enjoy de Huawei. L'appareil est développé sous le nom de code « Ip Man » et sa présentation officielle est attendue vers la fin de 2026. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Pour rappel, Ip Man (1893–1972) était un célèbre maître d'arts martiaux chinois, entré dans l'histoire comme la première personne à enseigner ouvertement le style Wing Chun. La principale caractéristique du nouveau smartphone serait une batterie d'une capacité record dans l'histoire de la marque.

Techniquement, un autre élément important de l'appareil sera le système sur puce (SoC) Kirin 8 de nouvelle génération. Ce processeur devrait augmenter considérablement les performances et l'efficacité énergétique de l'appareil.

Il convient de noter que le précédent représentant de cette série, le Enjoy 90 Pro Max, a connu un grand succès sur le marché dès le début des ventes. Sur la plateforme JD.com, il a pris la première place des smartphones les plus vendus dans le segment de prix de 1000 à 2000 yuans, dépassant de nombreux modèles populaires.