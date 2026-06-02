Un ancien ingénieur d'Anduril lève 42 M$ pour la fabrication de pièces composites

Zack Eakin a testé son idée de nouvelle startup avec Palmer Luckey avant de la présenter aux investisseurs. Eakin a quitté l'entreprise de défense Anduril, fondée par Luckey, en 2024 pour lancer une nouvelle entreprise de matériaux composites appelée Layup Parts. Les fondateurs d'Anduril, Brian Schimpf et Matt Grimm, lui ont donné des conseils sur la stratégie de projet et l'art du storytelling. Ce court cours de préparation a porté ses fruits, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Eakin, qui avait levé un premier investissement de 9 millions de dollars il y a deux ans, a annoncé mardi avoir récolté 42 millions de dollars supplémentaires lors d'un tour de table de série A. Mené par Marlinspike, ce tour a vu la participation de Cerberus Ventures, Pinegrove Venture Partners, ainsi que de Founders Fund et Lux Capital. C'est un montant important pour la startup basée à Huntington Beach, en Californie, qui ne compte que 60 employés.

L'objectif principal de Layup Parts est de rendre le processus de commande de pièces sur mesure en fibre de carbone ou en fibre de verre aussi simple et rapide que sur la plateforme Amazon. Eakin travaille avec des matériaux composites depuis près de vingt ans. Il a débuté sa carrière au sein de l'équipe Chip Ganassi Racing, puis est devenu le premier ingénieur de The Boring Company, fondée par Elon Musk, en 2017.

Alors qu'il travaillait chez Anduril en 2021, Eakin a remarqué que la fabrication industrielle était en pleine révolution, mais que le secteur des composites restait à la traîne. Bien que des startups comme SendCutSend et Protolabs aient considérablement réduit les délais de livraison des prototypes, aucune solution de ce type n'existait pour les pièces composites complexes. Les nouveaux investissements serviront à augmenter les effectifs de la startup et à déménager dans une usine de production plus grande cette année.