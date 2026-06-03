Uber introduit des restrictions pour contrôler les coûts de l'intelligence artificielle

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Uber introduit des restrictions pour contrôler les coûts de l'intelligence artificielle

Les technologies d'intelligence artificielle deviennent de plus en plus coûteuses, et de nombreuses entreprises sont contraintes d'en limiter l'usage pour réduire leurs dépenses. Uber s'est ajouté à cette liste : l'entreprise a mis en place des restrictions internes pour les employés afin de freiner les sommes importantes consacrées à l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Bloomberg, une limite mensuelle de 1 500 dollars a été fixée pour chaque employé et chaque outil de codage agentique (tel que Claude Code développé par Anthropic ou Cursor). Les employés peuvent suivre leurs dépenses via un tableau de bord interne spécial, bien que le dépassement de cette limite soit autorisé dans des cas exceptionnels avec l'approbation de la direction.

Cette nouvelle n'est pas surprenante pour beaucoup, car en avril, le directeur technique d'Uber avait révélé que l'entreprise avait dépensé son budget annuel d'IA en seulement quatre mois. Auparavant, The Information avait rapporté qu'Uber avait encouragé ses employés à utiliser l'IA autant que possible, allant même jusqu'à les inciter à la compétition via des classements internes.

Le dirigeant d'Uber, Andrew Macdonald, a également récemment exprimé des doutes quant à l'efficacité de l'IA, soulignant qu'il est difficile de voir une corrélation claire entre l'utilisation de la technologie et les nouvelles fonctionnalités destinées aux consommateurs. Cette situation met en évidence un problème majeur pour toute l'industrie technologique : les entreprises investissent des milliards dans l'IA, mais le retour sur investissement (ROI) reste pour l'instant largement théorique.

UberIntelligence ArtificielleTechnologieClaude CodeCursor
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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