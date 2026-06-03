Les centres de données dans l'espace pourraient coûter trop cher aux entreprises

La croissance rapide de l'IA et des services cloud pousse les entreprises à rechercher de nouvelles sources d'énergie pour leurs centres de données (CD). Ces dernières années, l'idée de créer des centres de données orbitaux alimentés par l'énergie solaire a gagné en popularité. Cependant, une nouvelle étude de Vyacheslav Turyshev, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, montre un écart technique massif entre ce concept séduisant et la réalité commerciale. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

L'étude a créé un modèle mathématique analysant la compétitivité des centres orbitaux par rapport aux installations terrestres en termes de coûts et d'efficacité. Il a pris en compte la masse de l'équipement, la consommation d'énergie, les capacités de communication avec la Terre, l'exposition aux radiations et la durée de vie des satellites. Les estimations suggèrent que d'ici 2028, tous les centres de données mondiaux consommeront entre 325 et 580 TWh d'électricité par an, ce qui accroît l'intérêt pour les systèmes de calcul dans l'espace.

Bien que l'orbite bénéficie d'un ensoleillement constant, les lois de la physique annulent ces avantages. Le plus gros problème est le système de refroidissement. Alors que les serveurs sur Terre sont refroidis par air ou par liquide, il n'y a pas de convection dans le vide. Le seul moyen d'évacuer l'excès de chaleur est d'utiliser d'immenses radiateurs dissipant l'énergie dans l'espace. Par exemple, un nœud de calcul de 1 MW nécessiterait environ 5 600 mètres carrés de panneaux solaires et 2 500 mètres carrés de radiateurs.

Les calculs économiques sont encore plus complexes. Pour qu'un centre de données orbital puisse rivaliser avec les installations terrestres, le coût total de fabrication et de lancement doit se situer entre 250 et 1 000 dollars par kilogramme. Les vols commerciaux actuels sont beaucoup plus coûteux, même sans compter le prix de l'équipement lui-même. Par conséquent, les plateformes cloud dans l'espace restent pour l'instant purement théoriques.