La startup cybersécurité Cyera proche d'une valorisation de 12 milliards de dollars

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La startup cybersécurité Cyera proche d'une valorisation de 12 milliards de dollars

Cyera, spécialisée dans la sécurité des données, clôture un nouveau tour de table mené par Evolution Equity Partners. Selon quatre sources fiables, l'entreprise devrait lever au moins 300 millions de dollars, portant sa valorisation à 12 milliards de dollars. Cette opération ferait de Cyera l'une des startups cybersécurité les plus valorisées du marché. Techcrunch.com rapporte .

Bien que le revenu récurrent annuel (ARR) de Cyera dépasse 150 millions de dollars, l'entreprise n'est pas encore rentable. Le nouvel accord d'investissement valorise l'entreprise à 80 fois son revenu annuel. Un multiple aussi élevé est rare, même pour les startups IA à la croissance la plus rapide.

Selon des sources, Cyera dépense actuellement plus qu'elle ne gagne. La majeure partie des dépenses est consacrée au recrutement commercial et, selon Pitchbook, l'entreprise a créé 500 nouveaux emplois cette année. Cependant, les représentants de Cyera ont refusé de commenter, affirmant que les chiffres financiers cités sont loin de la réalité.

Fondée en 2021, Cyera aide les grandes entreprises à protéger leurs données contre les cyberattaques pilotées par l'IA. Un cinquième des entreprises du Fortune 500 figurent parmi ses clients. Ces derniers mois, la startup a utilisé ses capitaux pour couvrir ses frais opérationnels et acquérir d'autres startups cybersécurité comme Ryft et Genie Security.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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