Uber dévoile la liste des objets insolites oubliés dans ses robotaxis

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Uber dévoile la liste des objets insolites oubliés dans ses robotaxis

Uber a publié son rapport annuel « Lost & Found Index ». Depuis dix ans, la liste des objets oubliés par les passagers reflète un portrait anthropologique unique de la société. Le rapport de cette année se concentre sur une nouvelle tendance : les robotaxis. Selon Techcrunch.com, des milliers d'objets ont été oubliés dans des voitures autonomes au cours de l'année écoulée. rapporte .

Outre les classiques comme smartphones, portefeuilles et clés, des objets inattendus sont retrouvés dans les robotaxis. Exemples : un dentier, un sac « I Heart Hot Dads », une casquette bleue « Emotional Support Human », des jouets Squishmallow et un poster de Charli XCX. Ces cas illustrent la popularité croissante des robotaxis sur le réseau Uber.

Uber étend actuellement son activité AV (véhicules autonomes). Le secteur a franchi une nouvelle étape avec le lancement de « Waymo on Uber » à Austin en mars 2025. L'entreprise collabore aussi avec Waymo, Motional et Avride dans des villes comme Atlanta, Las Vegas et Dallas. Même sans chauffeur, le système d'objets trouvés reste efficace.

Si un passager oublie un objet dans un robotaxi, la procédure est identique aux trajets classiques : contact via l'application. Une fois trouvé, l'objet peut être livré par Uber Courier pour 15 $ ou retiré personnellement au dépôt AV.

Uber vise à devenir le premier opérateur mondial de trajets autonomes d'ici 2029. L'entreprise prévoit de lancer des services de robotaxis dans 15 villes d'ici la fin de l'année. Uber Autonomous Solutions fournit également des logiciels et services pour camions autonomes et robots de livraison.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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