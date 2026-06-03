Construction du premier cosmodrome privé en Russie : Projet Space Energy

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Construction du premier cosmodrome privé en Russie : Projet Space Energy

La société spatiale privée russe Space Energy est sur le point de signer un accord pour la construction du premier cosmodrome privé du pays. Selon le PDG Georgy Emelin, des accords fondamentaux sur la construction du nouveau complexe spatial ont été conclus et le processus de formalisation est en cours. Ixbt.com rapporte .

Actuellement, le projet se concentre principalement sur la sélection du site le plus approprié pour l'installation. La direction de Space Energy mène des consultations régulières avec le gouvernement du kraï du Primorié et les autorités compétentes du district fédéral extrême-oriental. L'emplacement et les paramètres techniques du futur cosmodrome sont déterminés dans le cadre de ces négociations.

Une fois les zones prometteuses sélectionnées, les spécialistes entameront des études d'ingénierie, géodésiques et des analyses de sol. Ces études devraient débuter une à deux semaines après la sélection finale du site. L'entreprise envisage également d'implanter l'installation dans des zones économiques spéciales soutenues par l'État.

Les représentants de Space Energy soulignent que le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les agences gouvernementales pour garantir le respect des normes de sécurité, environnementales et d'urbanisme. Ce cosmodrome privé devrait inaugurer une nouvelle ère pour l'industrie spatiale russe et créer de nouvelles opportunités pour les lancements commerciaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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