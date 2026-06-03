L'Inde pourrait acheter jusqu'à 200 avions Il-114-300 et SJ-100 à la Russie

Les compagnies aériennes indiennes ont manifesté un vif intérêt pour l'achat des avions russes de nouvelle génération Il-114-300 et SJ-100. Cela a été annoncé par Vadim Badekha, directeur de la Corporation aéronautique unie (UAC), dans une interview à TASS. Ixbt.com rapporte .

Après que la Russie a présenté ces appareils au salon Wings India, la partie indienne a confirmé sa demande pour les deux modèles. Selon les données préliminaires, il est question de la livraison de 100 à 200 avions. Badekha a souligné que la demande pour ce type d'appareil sur le marché indien est très élevée.

De plus, l'UAC et la société indienne HAL ont signé un accord pour l'assemblage sous licence des avions SJ-100 en Inde. Les experts estiment que la production du premier "Superjet" pourrait commencer dans environ trois ans. Le marché combiné de l'Inde et des pays voisins nécessite 200 à 300 avions.

En outre, l'UAC a signé un contrat préliminaire avec la société privée indienne Flamingo Aerospace pour la fourniture de six avions Il-114-300. La partie russe examine également les possibilités de localisation du modèle Il-114-300 en Inde.