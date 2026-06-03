La Russie abandonne le projet de fusée moyenne Angara-A3

La production du lanceur russe de classe moyenne Angara-A3 n'est pas prévue pour le moment. C'est ce qu'a annoncé le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Denis Mantourov, dans une interview accordée à Kommersant. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon lui, la variante Angara-A3 avait été envisagée auparavant, mais l'accent est désormais mis sur la fusée Soyouz-5, qui a effectué son premier vol d'essai. La famille Angara comprend des lanceurs de classes légère et lourde et utilise des composants de carburant écologiques.

Il convient de noter qu'en 2021, l'ancien directeur de Roscosmos, Dmitri Rogozine, avait déclaré que l'Angara-A3 pourrait être produite. Cependant, Mantourov a souligné que ce projet n'est actuellement pas à l'ordre du jour.

Selon les plans, l'Angara-A3 devait livrer 14 à 17 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse et remplacer la célèbre fusée ukrainienne Zenit. De son côté, la Soyouz-5 est équipée du puissant moteur à ergols liquides RD-171 et possède une capacité d'emport allant jusqu'à 18,5 tonnes.